C'est officiel : Charleroi se sépare définitivement d'un joueur prêté

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
C'est officiel : Charleroi se sépare définitivement d'un joueur prêté
Photo: © photonews
Deviens fan de Charleroi! 641

Cette saison, Charleroi a prêté Zan Rogelj au Wisla Plock. Le latéral slovène reste dans le championnat polonais.

Loïc Woos

Zan Rogelj quitte définitivement le Sporting Charleroi

Prêté cette saison par le Sporting Charleroi, Zan Rogelj est acquis définitivement par le Wisla Plock, huitième de D1 polonaise la saison dernière. "La saison dernière, son prêt au Wisła Płock lui a permis d’enchaîner les prestations convaincantes et de confirmer toutes ses qualités, convainquant ainsi les dirigeants polonais et les deux clubs de poursuivre leur collaboration par un transfert définitif", ecrit le club carolo dans son communiqué.

"Le Sporting de Charleroi remercie chaleureusement Zan pour son professionnalisme, son investissement et son état d’esprit irréprochable tout au long de son passage au club. Son engagement sous les couleurs zébrées aura été apprécié par l’ensemble du staff, de ses coéquipiers et de nos supporters."

Cette saison, Charleroi a prêté Zan Rogelj au Wisla Plock. Le latéral slovène pourrait bien rester dans le championnat polonais.

Arrivé gratuitement d'Autriche à Charleroi en 2023, Zan Rogelj s'est heurté à une solide concurrence sur le flanc droit carolo. Titulaire sous les ordres de Felice Mazzù lors de sa première saison dans le Pays Noir, il a ensuite dû se contenter d'un rôle de doublure de Jérémy Pétris, très percutant sur son flanc.

Le départ de Pétris à Watford l'été dernier n'a pas arrangé la situation de Rogelj, puisque Kévin Van den Kerkhof s'est directement imposé comme l'un des hommes forts des Zèbres. Zan Rogelj a alors ainsi été prêté au Wisla Plock, Lewin Blum le remplaçant comme doublure à l'occasion de sa venue en prêt en provenance des Young Boys Berne.

La levée de l'option d'achat de Van den Kerkhof confirme que si Rogelj revient à Charleroi, il ne devrait pas y jouer un rôle de premier plan. Une perspective pas des plus motivantes pour un garçon qui sort d'un prêt réussi en Ekstraklasa polonaise (3 buts et 3 assists, plus que lors de ses deux saisons au Sporting réunies).

Zan Rogelj vers un séjour prolongé au Wisla ?

L'ancien internation slovène (trois sélections) se cherche donc un nouveau challenge cet été, à un an de la fin du contrat le liant à Charleroi. Vu sa situation contractuelle, tout le monde semble avoir à y gagner.

Dans un premier plan, le Motor Lublin (autre club polonais où évolue notamment le défenseur belge Hervé Matthys) a été mentionné pour le récupérer. Mais le journaliste Tomasz Włodarczyk rapporte que c'est bel et bien le Wisla Plock qui devrait le transférer définitivement, en levant tout simplement l'option d'achat négociée avec Charleroi il y a un an. Un accord avec le joueur a été trouvé en ce sens. Zan Rogelj pourrait donc ne pas changer de crèmerie cet été et ainsi continuer à évoluer pour le compte du huitième du dernier championnat polonais.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Zan Rogelj

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/06: Rogelj - Ferri Julià - Parker

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/06: Rogelj - Ferri Julià - Parker

14:40
LIVE Coupe du monde 30/6 : changement de maillot pour les Diables, une légende prend sa retraite

LIVE Coupe du monde 30/6 : changement de maillot pour les Diables, une légende prend sa retraite

15:00
Le KV Malines s'apprête à attirer l'un des joueurs les plus suivis de Lierse

Le KV Malines s'apprête à attirer l'un des joueurs les plus suivis de Lierse

13:00
Le pari n'aura pas duré : La Louvière met fin à l'aventure d'un flop

Le pari n'aura pas duré : La Louvière met fin à l'aventure d'un flop

12:40
Neuf nouveaux départs, plus de douze au total : Seraing devra tout reconstruire autour d'Arnauld Mercier

Neuf nouveaux départs, plus de douze au total : Seraing devra tout reconstruire autour d'Arnauld Mercier

13:20
La Pro League perd l'une de ses révélations : Westerlo réalise l'une des plus grosses ventes de son histoire

La Pro League perd l'une de ses révélations : Westerlo réalise l'une des plus grosses ventes de son histoire

12:13
La victoire du Maroc fait réagir : Zlatan Ibrahimovic détruit le sélectionneur des Pays-Bas

La victoire du Maroc fait réagir : Zlatan Ibrahimovic détruit le sélectionneur des Pays-Bas

12:34
Un défenseur formé en Angleterre ciblé par Anderlecht : son club réclame 2 millions d'euros

Un défenseur formé en Angleterre ciblé par Anderlecht : son club réclame 2 millions d'euros

11:40
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son nouveau maillot : découvrez la première création d'O'Neills

📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son nouveau maillot : découvrez la première création d'O'Neills

10:30
"Je mettrais Lukaku sur le banc" : Tom Saintfiet a une idée bien précise pour battre le Sénégal

"Je mettrais Lukaku sur le banc" : Tom Saintfiet a une idée bien précise pour battre le Sénégal

11:00
"On en a eu 70%" : Mohamed Ouahbi explique le plan qui a fait tomber les Pays-Bas

"On en a eu 70%" : Mohamed Ouahbi explique le plan qui a fait tomber les Pays-Bas

09:37
C'est officiel : l'AS Monaco met fin au suspense pour Wout Faes

C'est officiel : l'AS Monaco met fin au suspense pour Wout Faes

09:00
La Coupe du monde n'épargne personne : l'Allemagne prend la porte face au Paraguay

La Coupe du monde n'épargne personne : l'Allemagne prend la porte face au Paraguay

08:44
"Même moi, je ne demande pas" : Jordan Lukaku fait une confidence surprenante sur Romelu Analyse

"Même moi, je ne demande pas" : Jordan Lukaku fait une confidence surprenante sur Romelu

07:40
L’Union Saint-Gilloise veut s’offrir l’une des révélations de la Coupe du monde

L’Union Saint-Gilloise veut s’offrir l’une des révélations de la Coupe du monde

07:20
Timmy Simons jouera le tout à l'attaque la saison prochaine : "Tout donner, ne pas trop réfléchir"

Timmy Simons jouera le tout à l'attaque la saison prochaine : "Tout donner, ne pas trop réfléchir"

06:40
Le Sporting d’Anderlecht refuse une offre pour Mario Stroeykens

Le Sporting d’Anderlecht refuse une offre pour Mario Stroeykens

07:00
"Ce qui m’importait le plus, c’était de venir" : pourquoi Hans Cornelis voulait La Gantoise, coûte que coûte

"Ce qui m’importait le plus, c’était de venir" : pourquoi Hans Cornelis voulait La Gantoise, coûte que coûte

06:20
Nicky Hayen sort du silence sur le dossier Noah Adedeji, qui a un accord personnel avec le Club de Bruges

Nicky Hayen sort du silence sur le dossier Noah Adedeji, qui a un accord personnel avec le Club de Bruges

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/06: Lewandowski - Bénes - hokke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/06: Lewandowski - Bénes - hokke

23:50
Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League, qui rebondit en Pro League

Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League, qui rebondit en Pro League

23:50
"On ne va pas se plaindre d'avoir fini premiers" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Sénégal pour nous Interview

"On ne va pas se plaindre d'avoir fini premiers" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Sénégal pour nous

06:00
Romelu Lukaku va retrouver une vieille connaissance anderlechtoise mercredi : "J'ai des anecdotes, mais..."

Romelu Lukaku va retrouver une vieille connaissance anderlechtoise mercredi : "J'ai des anecdotes, mais..."

05:00
C'est officiel : Robert Lewandowski a trouvé son nouveau club et rejoint un Belge

C'est officiel : Robert Lewandowski a trouvé son nouveau club et rejoint un Belge

23:25
Christian Burgess capitaine, des matchs amicaux déjà joués : le point sur la pré-saison des équipes de D1A

Christian Burgess capitaine, des matchs amicaux déjà joués : le point sur la pré-saison des équipes de D1A

22:20
LIVE Coupe du monde 29/6 : voici l'arbitre de Belgique - Sénégal, un autre sélectionneur prend la porte

LIVE Coupe du monde 29/6 : voici l'arbitre de Belgique - Sénégal, un autre sélectionneur prend la porte

23:00
Il espérait mieux : le tournoi frustrant de Dodi Lukebakio

Il espérait mieux : le tournoi frustrant de Dodi Lukebakio

22:40
Romelu Lukaku veut suivre l'exemple de Vincent Kompany... et si ça se faisait à Anderlecht ?

Romelu Lukaku veut suivre l'exemple de Vincent Kompany... et si ça se faisait à Anderlecht ?

20:40
L’impression est parfois différente, mais Kevin De Bruyne fait bien partie des meilleurs joueurs du Mondial

L’impression est parfois différente, mais Kevin De Bruyne fait bien partie des meilleurs joueurs du Mondial

20:20
Ce sera tout ou rien : des journées décisives attendent Paul Gheysens et l’Antwerp

Ce sera tout ou rien : des journées décisives attendent Paul Gheysens et l’Antwerp

19:30
Romelu Lukaku "has-been" ? Il préfère en rire : "Si tu fais attention à ce qui se dit à l'extérieur..."

Romelu Lukaku "has-been" ? Il préfère en rire : "Si tu fais attention à ce qui se dit à l'extérieur..."

19:45
La Gantoise s'offre un international à 42 reprises pour renforcer son entrejeu

La Gantoise s'offre un international à 42 reprises pour renforcer son entrejeu

18:25
L'Union Belge devra s'inspirer du Sénégal sur un point à l'avenir

L'Union Belge devra s'inspirer du Sénégal sur un point à l'avenir

19:00
🎥 Le grand retour de Genk dans la course au titre ? "Nous voulons que ça soit notre année"

🎥 Le grand retour de Genk dans la course au titre ? "Nous voulons que ça soit notre année"

17:50
Un Diable Rouge dans l’équipe-type du premier tour du Mondial selon le principal média sportif américain

Un Diable Rouge dans l’équipe-type du premier tour du Mondial selon le principal média sportif américain

17:15
Première offre refusée : l’Union s’active pour un renfort défensif, qui veut venir au Parc Duden

Première offre refusée : l’Union s’active pour un renfort défensif, qui veut venir au Parc Duden

16:40

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved