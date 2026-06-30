C'est officiel : Charleroi se sépare définitivement d'un joueur prêté
Photo: © photonews
Cette saison, Charleroi a prêté Zan Rogelj au Wisla Plock. Le latéral slovène reste dans le championnat polonais.
Zan Rogelj quitte définitivement le Sporting Charleroi
Prêté cette saison par le Sporting Charleroi, Zan Rogelj est acquis définitivement par le Wisla Plock, huitième de D1 polonaise la saison dernière. "La saison dernière, son prêt au Wisła Płock lui a permis d’enchaîner les prestations convaincantes et de confirmer toutes ses qualités, convainquant ainsi les dirigeants polonais et les deux clubs de poursuivre leur collaboration par un transfert définitif", ecrit le club carolo dans son communiqué.
"Le Sporting de Charleroi remercie chaleureusement Zan pour son professionnalisme, son investissement et son état d’esprit irréprochable tout au long de son passage au club. Son engagement sous les couleurs zébrées aura été apprécié par l’ensemble du staff, de ses coéquipiers et de nos supporters."
Žan Rogelj quitte définitivement le Sporting pour rejoindre le @WislaPlockSA. Merci pour tout, Žan et bonne chance pour la suite de ta carrière ! 🖤🤍— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) June 30, 2026
🔗 Le communiqué : https://t.co/pGfYbY6mjz#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/Sn10u474iY
Cette saison, Charleroi a prêté Zan Rogelj au Wisla Plock. Le latéral slovène pourrait bien rester dans le championnat polonais.
Arrivé gratuitement d'Autriche à Charleroi en 2023, Zan Rogelj s'est heurté à une solide concurrence sur le flanc droit carolo. Titulaire sous les ordres de Felice Mazzù lors de sa première saison dans le Pays Noir, il a ensuite dû se contenter d'un rôle de doublure de Jérémy Pétris, très percutant sur son flanc.
Le départ de Pétris à Watford l'été dernier n'a pas arrangé la situation de Rogelj, puisque Kévin Van den Kerkhof s'est directement imposé comme l'un des hommes forts des Zèbres. Zan Rogelj a alors ainsi été prêté au Wisla Plock, Lewin Blum le remplaçant comme doublure à l'occasion de sa venue en prêt en provenance des Young Boys Berne.
La levée de l'option d'achat de Van den Kerkhof confirme que si Rogelj revient à Charleroi, il ne devrait pas y jouer un rôle de premier plan. Une perspective pas des plus motivantes pour un garçon qui sort d'un prêt réussi en Ekstraklasa polonaise (3 buts et 3 assists, plus que lors de ses deux saisons au Sporting réunies).
Zan Rogelj vers un séjour prolongé au Wisla ?
L'ancien internation slovène (trois sélections) se cherche donc un nouveau challenge cet été, à un an de la fin du contrat le liant à Charleroi. Vu sa situation contractuelle, tout le monde semble avoir à y gagner.
Dans un premier plan, le Motor Lublin (autre club polonais où évolue notamment le défenseur belge Hervé Matthys) a été mentionné pour le récupérer. Mais le journaliste Tomasz Włodarczyk rapporte que c'est bel et bien le Wisla Plock qui devrait le transférer définitivement, en levant tout simplement l'option d'achat négociée avec Charleroi il y a un an. Un accord avec le joueur a été trouvé en ce sens. Zan Rogelj pourrait donc ne pas changer de crèmerie cet été et ainsi continuer à évoluer pour le compte du huitième du dernier championnat polonais.
🚨Zan Rogelj blisko podpisania umowy z Wisłą Płock. „Nafciarze” mają porozumienie z piłkarzem i Charleroi, przez moment włączył się do walki Motor Lublin, ale na tę chwilę piłkarz wybiera Płock.— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 24, 2026
Temat musi jeszcze przejść przez miasto i wkrótce powinien być podpis:
▶️… pic.twitter.com/rgyJlnAd9T
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