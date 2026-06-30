Un homme des médias devient "Business Director" de l’Union belge

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un homme des médias devient "Business Director" de l’Union belge
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Ancien rédacteur en chef de VTM Nieuws, puis rédacteur en chef général de la rubrique sportive chez DPG Media, Michiel Ameloot a été nommé "Business Director" de l'Union belge, ce mardi.

Du changement au sein de l’Union belge de football. Michiel Ameloot a été nommé "Business Director" ce mardi avec trois tâches distinctes au sein de la Fédération.

"Celles de renforcer les sources de revenus de l’Union belge, de développer davantage de nouveaux partenariats durables ainsi que d’optimiser l’expérience des supporters dans un paysage sportif et médiatique en pleine évolution", annonce l’URBSFA dans un communiqué.

"Michiel Ameloot, 46 ans, vient de DPG Media, où il a joué un rôle clé ces sept dernières années dans le développement et la transformation numérique de certaines des plus grandes plateformes médiatiques du pays", présente l’Union belge.

L’ancien rédacteur en chef de VTM Nieuws rejoint l’Union belge

"Il a été rédacteur en chef de VTM Nieuws, puis rédacteur en chef général de la rubrique sportive chez DPG Media, fonction par le biais de laquelle il a été le moteur de la fusion des rédactions sportives de HLN, Het Laatste Nieuws et VTM."

"Fort d’une solide expertise en matière de stratégie de contenus, de partenariats commerciaux et de croissance numérique, il apportera à l’URBSFA une combinaison précieuse de vision stratégique et de dynamisme opérationnel."

Michiel Ameloot entrera en fonction le 1er septembre prochain. "Dans le cadre de ce rôle stratégique, il sera chargé de poursuivre le développement et la mise en œuvre de la stratégie commerciale et business du football belge", conclut le communiqué.

Les réactions de Michiel Ameloot et du CEO de l’Union belge, Peter Willems

"Avec Michiel, nous accueillerons un dirigeant d’entreprise solide et moderne, doté de fortes compétences en people management, qui a fait ses preuves en menant avec succès des organisations complexes à travers des transformations numériques et commerciales. Son expérience à la croisée des médias, du contenu et du sport sera particulièrement pertinente pour la prochaine phase que connaîtra l’URBSFA."

"Nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle important dans le renforcement de notre croissance commerciale et dans la consolidation de notre position d’organisation sportive de premier plan, en accordant toujours au football une place centrale", a déclaré le CEO.

"Je suis très enthousiaste à l’idée de relever ce défi au sein de l’URBSFA. Le football belge recèle une force et un potentiel immenses, tant sur le plan sportif que commercial. Je me réjouis de travailler avec les équipes et les partenaires pour bâtir une organisation solide et tournée vers l’avenir, qui accorde la priorité aux supporters et au football", s’est réjoui Michiel Ameloot.

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