La victoire du Maroc fait réagir : Zlatan Ibrahimovic détruit le sélectionneur des Pays-Bas

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Mené à un quart d'heure de la fin, le Maroc a trouvé les ressources pour revenir face aux Pays-Bas. Les Lions de l'Atlas se sont imposés aux tirs au but et poursuivent leur aventure dans cette Coupe du monde 2026.