La victoire du Maroc fait réagir : Zlatan Ibrahimovic détruit le sélectionneur des Pays-Bas

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La victoire du Maroc fait réagir : Zlatan Ibrahimovic détruit le sélectionneur des Pays-Bas
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Mené à un quart d'heure de la fin, le Maroc a trouvé les ressources pour revenir face aux Pays-Bas. Les Lions de l'Atlas se sont imposés aux tirs au but et poursuivent leur aventure dans cette Coupe du monde 2026.

Zlatan Ibrahimovic clash violemment le sélectionneur des Pays-Bas

L'élimination des Pays-Bas face au Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde fait réagir. Battus aux tirs au but après un match conclu sur le score de 1-1, les Néerlandais quittent la compétition plus tôt que prévu.

Zlatan Ibrahimovic a vivement critiqué Ronald Koeman, estimant que les Oranje étaient passés à côté de leur identité de jeu et n'étaient pas capables d'imposer leur football.

"Cette défaite est de la faute de Koeman. Je n'ai pas reconnu l'équipe néerlandaise. Koeman a perdu avec une identité qui n'a rien à voir avec l'identité néerlandaise, et ça me met hors de moi. On peut perdre, mais seulement en restant fidèle à soi-même. C'est ce qui définit qui l'on est. Il était clair que les joueurs n'étaient pas à l'aise. Ils n'avaient pas le contrôle du ballon, ils ne se montraient pas dangereux en attaque, et le match était catastrophique. Je le trouve absolument nul. Vraiment nul."

Mené à un quart d'heure de la fin, le Maroc a trouvé les ressources pour revenir face aux Pays-Bas. Les Lions de l'Atlas se sont imposés aux tirs au but et poursuivent leur aventure dans cette Coupe du monde 2026.

Le Maroc poursuit son aventure dans cette Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Opposés aux Pays-Bas en seizièmes de finale, les Lions de l'Atlas ont décroché leur qualification aux tirs au but (1-1, 3-2). Ils retrouveront le Canada en huitièmes de finale.

Bart Verbruggen a sauvé à plusieurs reprise les Néerlandais

Le match est vite parti sur de bonnes bases. Les Pays-Bas ont beaucoup gardé le ballon, mais les occasions étaient marocaines. Neil El Aynaoui a cru ouvrir le score de la tête, mais Bart Verbruggen s'est interposé. Dans la foulée, Achraf Hakimi a envoyé une grosse frappe, encore repoussée par l'ancien gardien d'Anderlecht.

Cody Gakpo avait fait le plus dur

Pourtant, ce sont les Pays-Bas qui ont frappé les premiers. À la 73e minute, Wout Weghorst a prolongé un ballon de la tête dans la surface. Cody Gakpo a suivi l'action et a battu Yassine Bounou.

Une passe décisive d'un ancien joueur du Club de Bruges

Mais le Maroc n'a pas baissé les bras. Dans les dernières secondes du temps additionnel, Chemsdine Talbi a centré vers Diop, qui a égalisé de la tête. En prolongation, Rahimi a eu la balle du 2-1. Après son crochet dans la surface, il a frappé, mais Verbruggen a repoussé en corner.

Lire aussi… "On en a eu 70%" : Mohamed Ouahbi explique le plan qui a fait tomber les Pays-Bas

5 penalties manqués pendant cette séance de tirs au but

Tout s'est joué lors de la séance de tirs au but. Plus solides dans cet exercice, les Marocains ont profité des échecs de Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville pour arracher la victoire. Malgré deux penalties manqués de leur côté, les Lions de l'Atlas ont validé leur billet pour les huitièmes de finale, où le Canada les attend.

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