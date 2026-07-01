LIVE Coupe du monde 1/7
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
"Il va faire moche, c'est parfait" : les conditions ont bien changé à Seattle
C'est décidément un marronnier, voire un running gag : après que le thème avant le premier match ait été la chaleur, voilà qu'on parle désormais de la météo franchement "belge" qui plane à Seattle. (Lire la suite)
Officiel : Ronald Koeman démissionne de son poste de sélectionneur des Pays-Bas
Après l'échec en 1/16e de finale de la Coupe du monde contre le Maroc, Ronald Koeman a rendu son tablier. (Lire la suite)
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