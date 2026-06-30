Mandela Keita très courtisé : un nouveau club entre dans la course



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Auteur d’une très belle saison avec Parme, Mandela Keita intéresse l’Atalanta Bergame, qui cherche à remplacer Ederson, mais aussi Everton.



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