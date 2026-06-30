En route vers la Venise du Nord ? Le départ de Yann Sommer est officiel

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Le Club de Bruges est toujours à la recherche d'un successeur à Simon Mignolet, parti à la retraite. Yann Sommer est une option envisagée par les Blauw en Zwart, qui seraient actuellement en discussions avec le gardien de 37 ans, selon Het Laatste Nieuws.