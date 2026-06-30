En route vers la Venise du Nord ? Le départ de Yann Sommer est officiel

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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En route vers la Venise du Nord ? Le départ de Yann Sommer est officiel
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Le Club de Bruges est toujours à la recherche d'un successeur à Simon Mignolet, parti à la retraite. Yann Sommer est une option envisagée par les Blauw en Zwart, qui seraient actuellement en discussions avec le gardien de 37 ans, selon Het Laatste Nieuws.

Loïc Woos

En route pour Bruges ? Yann Sommer quitte en tout cas bien l'Inter Milan

Yann Sommer va-t-il remplacer Simon Mignolet entre les perches du Club de Bruges ? La rumeur a pris de l'ampleur ces derniers jours, notamment dans certains quotidiens du nord du pays visiblement déjà très emballés. 

Le gardien suisse de 37 ans, international à 94 reprises, quitte en tout cas bien l'Inter Milan, a confirmé le club ce mardi. Le Club de Bruges semble actuellement être le seul club à avoir manifesté un intérêt pour lui, mais les Blauw & Zwart avaient également d'autres pistes, dont celle menant à Matz Sels.

Le Club de Bruges est toujours à la recherche d'un successeur à Simon Mignolet, parti à la retraite. Yann Sommer est une option envisagée par les Blauw en Zwart, qui seraient actuellement en discussions avec le gardien de 37 ans, selon Het Laatste Nieuws.

Le portier suisse de 37 ans arrive en fin de contrat cet été à l'Inter Milan et sera donc libre de signer gratuitement où il souhaite à partir du mois de juillet. Il pourrait alors être une option très intéressante pour le Club de Bruges.

Les Blauw en Zwart recherchent un gardien capable d'apporter immédiatement son expérience. Yann Sommer correspond parfaitement à ce profil, lui qui a évolué au plus haut niveau européen avec même une finale de Ligue des champions en tant que titulaire à son actif.

Un club néerlandais également sur le coup

Le Club de Bruges n'est pas le seul club intéressé par le Suisse. L'Ajax s'est notamment montré intéressé.

Les Brugeois recherchent cependant aussi un gardien capable de s'inscrire dans la durée. Yann Sommer arrive sur la fin de sa carrière et pourrait alors prendre sa retraite assez vite. Reste à voir ce que recherche très précisément le Club de Bruges.

Un renfort important pour le Club de Bruges

Il est clair qu'un gardien de sa trempe serait de toute façon, quoi qu'il arrive, un renfort important pour le Club de Bruges. La participation à la Ligue des champions du Club de Bruges est évidemment un atout que va mettre en avant le club brugeois récemment champion de Belgique

Les clubs professionnels par lesquels est passé Yann Sommer

Yann Sommer est passé par l'Inter, le Bayern, le Borussia Mönchengladbach, Grasshoppers, le FC Vaduz et le FC Bâle durant sa carrière professionnelle. Lors de la saison 2025/2026, il a encore performé avec l'Inter Milan. En 43 rencontres toutes compétitions confondues, il a concédé 42 buts et a gardé son but inviolé à 19 reprises.

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