Un défenseur formé en Angleterre ciblé par Anderlecht : son club réclame 2 millions d'euros

Anderlecht s'intéresse à Michael Parker. Le jeune défenseur d'Örgryte plaît aux Mauves, mais plusieurs clubs italiens et français suivent le dossier.

Après une énième saison blanche, Anderlecht s'active pour renforcer son effectif. Si les dirigeants cherchent des joueurs d'expérience, ils gardent aussi un œil sur de jeunes talents à fort potentiel, capables de grandir au club.

C'est pour ça que le club s'intéresse à Michael Parker. Selon Sacha Tavolieri, ça devrait bouger très vite pour ce défenseur central de 21 ans. Ce gaucher né à Londres joue en Suède, du côté d'Örgryte.

Anderlecht vise un jeune en défense

Le défenseur serait très apprécié par la cellule de scouting d'Anderlecht. Rien d'étonnant: les défenseurs centraux gauchers sont rares, particulièrement recherchés sur le marché des transferts.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 It’s moving for Michael Parker!



🟣 21yo left CB highly rated by RSC Anderlecht’s scouting department.



RSCA now facing competition from Udinese and Racing Strasbourg on that case.



🇸🇪 Parker’s current club, Örgryte’s asking €2M, while the interested clubs are currently… pic.twitter.com/QvDxAQUIpd — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 30, 2026

Udinese et Strasbourg se mêlent au dossier

Anderlecht n'est pas tout seul sur le coup. L'Udinese et Strasbourg suivent aussi Michael Parker, ce qui promet une belle bataille. Côté prix, son club d'Örgryte réclame 2 millions d'euros, mais d'après Tavolieri, les acheteurs aimeraient plutôt négocier autour de 1,5 million.





Le site de référence Transfermarkt estime le prix de Michael Parker à 2 millions d'euros. L'Anglais a débarqué en Suède assez récemment, en février 2026, après avoir quitté le centre de formation de West Bromwich Albion.

Sur ses treize apparitions avec Örgryte, son équipe n'a réussi à gratter qu'une seule petite victoire. Pour couronner le tout, il a vécu un calvaire en avril dernier avec une énorme claque reçue contre Hammarby 8-1.