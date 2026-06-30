Le KV Malines s'apprête à attirer l'un des joueurs les plus suivis de Lierse

Le KV Malines est sur le point d'accueillir son premier renfort estival. Cedric Van Meirvenne devrait bientôt les rejoindre.

Le KV Malines touche au but pour sa première recrue estivale. Selon Het Nieuwsblad, un accord est proche avec Cedric Van Meirvenne. L'ailier de 21 ans, auteur d'une très belle saison sous les couleurs du Lierse, devrait bientôt découvrir la Jupiler Pro League.

Les discussions entre les différentes parties durent depuis plusieurs semaines. Malgré l'intérêt de clubs étrangers, Van Meirvenne a été séduit par le projet malinois. Les deux clubs seraient tombés d'accord et le joueur a passé sa visite médicale. Sauf retournement de situation, son arrivée devrait être officialisée dans les prochains jours.

Une ascension express vers l'élite

Pour Van Meirvenne, ce serait une progression rapide. L'ailier belge a été formé au Beerschot, avant de rejoindre la réserve de La Gantoise. À l'été 2024, il a signé au KRC Gent, puis Lierse l'a attiré un an plus tard.

C'est là qu'il a explosé. La saison dernière, Van Meirvenne a disputé 28 rencontres en Challenger Pro League, avec un bilan de quatre buts et trois assists. Grâce à sa vitesse et sa capacité à éliminer en un contre un, il s'est mis en évidence auprès de plusieurs clubs.

Toujours selon le média flamand, Lierse percevrait une indemnité de transfert qui, bonus atteignables compris, pourrait grimper jusqu'à environ un million d'euros. Pour les Pallieters, il s'agirait d'un joli coup financier, à peine un an après avoir eux-mêmes recruté le joueur.





Malines anticipe un départ

D'après le quotidien, le club anticipe un éventuel départ de Myron van Brederode, qui pourrait susciter beaucoup d'intérêt cet été.