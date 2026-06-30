Le Standard refuse le retour de l'un de ses doubles champions de Belgique

Double champion de Belgique avec le Standard entre 2007 et 2009, Mohamed Sarr cherche à terminer ses diplômes d’entraîneur et s’est tourné vers le Standard, où il souhaitait œuvrer au sein de l’académie. Sa candidature a toutefois été refusée par la direction des Rouches.

Double champion de Belgique en 2007-2008 et en 2008-2009 avec le Standard, Mohamed Sarr, passé notamment par l'AC Milan, la Galatasaray et Genk, a terminé sa carrière de joueur professionnel en 2013, du côté de l'OFI Crète.

Aujourd'hui âgé de 42 ans, le natif de Dakar au Sénégal est aujourd'hui lancé dans une formation d'entraîneur qu'il aimerait terminer.

Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, l'ancien défenseur s'est donc tourné vers le Standard, où il voulait participer à l'éclosion des talents de l'académie.

Le Standard a décliné la candidature de Mohamed Sarr

Mohamed Sarr, qui voulait rendre au Standard ce qu'il lui a apporté pendant plusieurs années, a cependant reçu une réponse négative de la direction des Rouches. "Mon club de cœur a décliné ma candidature", regrette-t-il dans les colonnes de Sudinfo.



Une nouvelle qui a dû décevoir l'ancien international sénégalais (16 sélections), d'autant que le Standard a ramené un autre ancien de la maison dans le staff qui épaulera Vincent Euvrard, en la personne de Jonathan Legear.