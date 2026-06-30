📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son nouveau maillot : découvrez la première création d'O'Neills

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son nouveau maillot : découvrez la première création d'O'Neills
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Les supporters de l'Union Saint-Gilloise découvrent la nouvelle tenue domicile de leur équipe pour la saison 2026/2027. Un maillot qui reste fidèle aux couleurs du club et qui lance officiellement l'ère O'Neills à Bruxelles pour trois ans.

L'Union Saint-Gilloise a levé le voile sur son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027. Une présentation attendue par les supporters, puisqu'elle marque le début d'une nouvelle collaboration. Après plusieurs saisons avec Nike, le club bruxellois ouvre un nouveau chapitre avec l'équipementier irlandais O'Neills, qui habillera les Unionistes durant les trois prochaines années.

Le nouveau maillot reste fidèle à l'ADN du club

Pour cette première création, O'Neills n'a pas cherché à révolutionner l'identité du club. Les célèbres couleurs jaune et bleu sont bien présentes, avec un design qui reste fidèle à l'histoire de l'Union. Le nouveau maillot se distingue par quelques détails, pensés pour rappeler l'attachement du club à ses supporters et à ses traditions.

Deux inscriptions sur le nouveau maillot

Le col boutonné apporte une touche plus classique à la tenue. À l'intérieur, les joueurs et les supporters retrouveront la phrase "C'est l'Union qui sourit". Les manches n'ont pas été oubliées, puisque l'inscription "Allez l'Union" apparaît sur leur extrémité. Des finitions discrètes qui donnent un peu plus de caractère à cette nouvelle vareuse.

La nouvelle boutique en ligne de l'Union Saint-Gilloise

En même temps que ce nouveau maillot, l'Union a lancé sa nouvelle boutique en ligne. Les supporters peuvent déjà commander la tenue. Une façon pour le club de tourner la page Nike et de lancer cette nouvelle collaboration avec O'Neills.

Combien coûte le nouveau maillot de l'Union ?

Les prix ont aussi été dévoilés. La version à manches courtes est proposée à 70 euros, tandis que le modèle à manches longues est vendu 75 euros. Les supporters n'auront pas à attendre le début du championnat pour découvrir cette nouvelle tenue, qui accompagnera les joueurs tout au long de la saison 2026-2027.

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