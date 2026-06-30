"On en a eu 70%" : Mohamed Ouahbi explique le plan qui a fait tomber les Pays-Bas

Mohamed Ouahbi est revenu sur la prestation de ses joueurs après la qualification du Maroc face aux Pays-Bas. Le sélectionneur belgo-marocain a expliqué les choix qui ont mené à cet exploit. Le Maroc affrontera le Canada en 1/8 de finale.

Le natif de Schaerbeek a réussi son pari sur le banc des Lions de l'Atlas. Après la qualification du Maroc face aux Pays-Bas cette nuit aux tirs au but, le sélectionneur belgo-marocain Mohamed Ouahbi s'est présenté face aux journalistes avec un immense sourire, savourant un exploit tactique qu'il avait presque anticipé.

Un rêve qui s'est réalisé

Ce sentiment, Ouahbi l'avait ressenti avant la rencontre. "J'avais rêvé qu'Issa Diop allait marquer un but important, mais je ne savais pas que ce serait aujourd'hui. Je lui ai dit après le match, il le mérite tellement." Une confidence qui a fait sourire la salle de conférence.

Au-delà de cette anecdote, le sélectionneur a mis en avant la prestation de son équipe. "On a bien joué dans l'ensemble, ce fut un peu moins bon à un moment, et c'est là qu'ils ont marqué. Il était important de bien conserver le ballon et d'être patient. Je pense qu'on a dominé complètement cette équipe."

Le Maroc a imposé son rythme

Ouahbi s'est aussi arrêté sur le plan de jeu mis en place contre les Pays-Bas. "Je ne pense pas qu'ils aient souvent joué avec juste 30% de possession, on en a eu 70. On a eu beaucoup plus d'occasions, de frappes... Si on jouait trop vite verticalement, on risquait de perdre le ballon et de s'exposer à une contre-attaque. Il fallait être patient et c’est ce que l’on a fait. Cette patience nous a permis aussi de créer des occasions."

Le Canada comme prochain adversaire en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026

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Un plan appliqué par ses joueurs, qui poursuivent leur parcours en Coupe du monde. Les Lions de l'Atlas retrouveront le Canada en huitièmes de finale.