La Pro League perd l'une de ses révélations : Westerlo réalise l'une des plus grosses ventes de son histoire

C'est officiel : l'attaquant espagnol Nacho Ferri quitte Westerlo pour s'engager avec Feyenoord jusqu'en 2030. Un transfert record de 9 millions d'euros qui permet au jeune joueur de 21 ans de franchir un cap dans sa carrière.

Nacho Ferri quitte le STVV et poursuit sa carrière au Feyenoord, aux Pays-Bas. Le club néerlandais a confirmé ce mardi l'arrivée de l'attaquant espagnol de 21 ans, qui s'est engagé jusqu'en 2030. Après une seule saison en Jupiler Pro League, le voilà prêt à découvrir un nouveau championnat.

Dévy Rigaux n'a pas perdu de temps

L'arrivée de Dévy Rigaux à Rotterdam a accéléré les choses. L'ancien directeur sportif du Club de Bruges connaît bien la Pro League et n'a pas traîné pour boucler l'affaire. Pour Westerlo, c'est un très gros coup financier. Le club l'avait acheté à 1,5 million d'euros l'an dernier et le revend pour près de 9 millions.

Une belle affaire pour Westerlo

Une somme qui place directement le joueur dans les plus grosses ventes de l'histoire du club, juste derrière des garçons comme Lyle Foster ou Lucas Stassin. Le joueur passe d'un stade mythique à un autre.

t Kuipje et De Kuip

"J'ai beaucoup appris en Belgique ces deux dernières années et je sens qu'il est temps pour moi de franchir un cap et de rejoindre un grand club comme le Feyenoord. Passer du "t Kuipje" à Westerlo au "De Kuip" à Rotterdam, c'est une suite logique".

11 buts et direction la Ligue des champions



Son aventure belge se termine sur un bilan très propre de 11 buts inscrits la saison dernière. Ferri appartenait à l'Eintracht Francfort, qui l'avait prêté à Courtrai. Malgré la relégation des Kerels à l'époque, il s'était fait remarquer en terminant meilleur buteur de son équipe. Il disputera pour la première fois de sa carrière la Ligue des champions. Feyenoord a terminé deuxième de l'Eredivisie et est directement qualifié pour la phase de ligue de la compétition.