Un départ à 5 millions d’euros est officiel au Cercle

Départ d'un joueur important au Cercle de Bruges, où Flavio Nazinho prend la direction de l'AS Monaco. Le Portugais s'apprêtait à passer la barre des cent matchs pour les Groen & Zwart.

Le Cercle de Bruges se sépare de Flavio Nazinho après trois saisons. Le piston portugais fait le grand saut vers l’AS Monaco, le club mère de l’Association. Il y a signé un contrat jusqu’en 2030, a indiqué l’ASM dans un communiqué.

Nazinho avait rejoint le Cercle en 2023, d’abord sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance du Sporting CP. Il avait ensuite été acquis définitivement pour environ un million d’euros. Le club lisboète dispose toutefois d’une clause à la revente de 15%, selon Transfermarkt. Les Portugais toucheront donc aussi une part sur ce transfert.

Nazinho rejoint l’AS Monaco pour 5 millions d’euros

D'après plusieurs sources au nord du pays, dont Het Nieuwsblad, le Cercle pourrait empocher jusqu'à cinq millions d’euros pour le transfert de Nazinho. Au total, le Portugais de 22 ans aura disputé 94 matchs sous les couleurs du Cercle, pour un bilan de 6 buts et 16 passes décisives.

"Son transfert vers l’AS Monaco constitue en outre une étape importante dans la collaboration entre les deux clubs", ajoutent les Groen & Zwart dans un communiqué.

"Depuis l’arrivée de l’AS Monaco comme actionnaire principal, Flávio est le premier joueur à réaliser un transfert direct et définitif depuis le Cercle", conlut le direction du Cercle, visiblement heureuse de voir son joueur quitter le nid pour le grand bain.



