Neuf nouveaux départs, plus de douze au total : Seraing devra tout reconstruire autour d'Arnauld Mercier

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Neuf nouveaux départs, plus de douze au total : Seraing devra tout reconstruire autour d'Arnauld Mercier
Photo: © photonews
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C'est l'exode au RFC Seraing, où plus de douze joueurs ainsi que trois membres du staff quittent le club. Les Métallos vont devoir tout reconstruire autour de leur entraîneur, Arnauld Mercier, pour assurer leur survie en Challenger Pro League.

Le RFC Seraing peine souvent à garder de la continuité dans son effectif. Ce sera encore le cas cet été, puisqu'après Hamsely Akpa-Chukwu (Zulte), Noah Solheid (Charleroi), Bassim Boukteb (libre) ou encore Jérémy Landu (Stockay), les Métallos viennent d'annoncer le départ de neuf joueurs supplémentaires.

"Le RFC Seraing officialise le départ des joueurs suivants, dont l’engagement contractuel arrive à échéance ce mardi 30 juin : Djibril Diarra, Cheikhou Ndiaye, Thiago Paulo Da Silva, Kevin Bukusu, Hady Camara et Arthur De Bolle", écrit le club dans un communiqué.

Seraing passe la barre des douze départs, et n'a pas encore de renfort

"Edouard Soumah-Abbad, Abdoulaye Agne Ba et Diego Duarte, prêtés par le FC Metz cette saison, voient également leur prêt arriver à échéance et font ainsi leur retour au sein de notre club partenaire", ajoutent les Métallos.

Pas encore d'arrivée, par contre, au Pairay, mais la direction se veut rassurante. "Notre cellule sportive poursuit activement son travail en coulisses afin de construire un noyau compétitif en vue de la saison 2026-2027 de Challenger Pro League."

Et ce sera nécessaire pour le RFC Seraing, puisque les équipes U23 commencent déjà à sérieusement se renforcer, conscientes qu'elles pourront cette saison descendre de division. Les Métallos devront donc trouver de précieux renforts pour ne pas rapidement se retrouver en difficulté.

Le staff sportif également restructuré

Ce n'est pas tout : trois membres du staff d'Arnauld Mercier, dont la prolongation avait été annoncée avant cette vague de départs, vont également s'en aller. "Dans le cadre de la restructuration du staff de son équipe professionnelle, le RFC Seraing annonce que les contrats de Stephane Delhalle & Valentin De Jaeger ne seront pas renouvelés en vue de la prochaine saison de Challenger Pro League. Thomas Evrard a quant à lui décliné la proposition de prolongation qui lui avait été soumise et quitte également le club.

"Stephane, Valentin et Thomas avaient endossé respectivement et avec passion les rôles d’entraîneur adjoint (T2), préparateur physique et analyste vidéo de notre équipe première lors de cette saison 2025-2026. Stephane avait également, au préalable, officié en tant qu’adjoint de notre équipe espoirs, avant d’en prendre la responsabilité aux côtés de Sven Leleux cette saison", écrit le club.

La direction annonce donc, une nouvelle fois, une table rase complète, mais se veut là aussi rassurante. "La composition du staff professionnel de notre équipe fanion pour l’exercice 2026-2027 sera annoncée prochainement."

Seraing jouera directement des matchs cruciaux

Après avoir affronté le MVV Maastricht (14/07), puis Metz, Feignies-Aulnoye, Charleroi (25/07) et Flénu en match amical, le RFC Seraing lancera sa saison à domicile contre Lokeren, huitième la saison dernière, avant d'aller au Club NXT, de recevoir le Lierse, d'aller à Dender puis de recevoir le Sporting Hasselt, promu.

Probablement déjà des matchs de la colonne de droite pour des Métallos qui ne devront pas se laisser distancer en début de championnat et qui devront donc se montrer prêts pour le 14 août, date de la réception des pensionnaires du Daknam. Ce n'est pas impossible, mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche.

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