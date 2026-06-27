🎥 El Loco Bielsa craque : le coup de sang du sélectionneur de l'Uruguay

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Le sélectionneur de l'Uruguay s'est violemment emporté après l'élimination de son équipe au premier tour de la Coupe du monde.

Plutôt mutique devant la presse, Marcelo Bielsa a fait honneur à son surnom d'"El Loco" après l'élimination de l'Uruguay des oeuvres de l'Espagne (0-1). Il s'en est pris à un technicien de la télévision au moment de l'interview d'après-match.

Ce dernier n'allait pas assez vite au goût de l'Argentin qui l'a invectivé en lui lançant un regard noir. Bielsa est ensuite revenu sur les raisons de l'échec de la "Celeste".

"Je n'ai pas réussi à tirer parti du potentiel de l'Uruguay et de ses joueurs", a-t-il affirmé, estimant que son équipe avait manqué de "plus de présence en attaque". On lui a aussi demandé ce qu'il avait dit à son gardien Fernando Muslera qu'il avait laissé au vestiaire à la mi-temps. "Rien", a-t-il lâché laconiquement, même si lors de la conférence de presse, il expliquera que c'est le gardien lui-même qui avait demandé à sortir.

Un héritage nul

"Je ne laisserai rien au football uruguayen. Tout apport d'un sélectionneur qui travaille depuis trois ans ne compte pas s'il n'obtient pas de résultats : la quatrième place lors des qualifications n'a eu aucune valeur, la troisième place à la Copa América n'a eu aucune valeur et, évidemment, cet résultat, je n'ai pas besoin de la commenter", a tranché, sans se cacher, Marcelo Bielsa.

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"Ce sera un passage qui n'aura rien laissé. Les questions ne cherchent pas des réponses. Je suis le responsable de toute la déception. Nous avons joué pour obtenir 7 points et nous en avons obtenu deux. Nous avions un groupe de joueurs de qualité. En dépit du travail, de l'effort et du dévouement, je n'ai pas réussi", a poursuivi Marcelo Bielsa, qui est ensuite revenu sur son choix de titulariser Fernando Muslera entre les perches. Celui-ci est complètement passé à côté de son sujet.

Le choix réfléchi de Muslera

"C'était une décision très réfléchie. C'est un gardien qui sortait d'une année magnifique (NDLR : à l'Estudiantes La Plata, en Argentine) et qui est un joueur doté d'une très forte personnalité et de beaucoup de caractère. J'ai pris la décision de le maintenir et de ne pas lui retirer ma confiance. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision de le sortir à la mi-temps, il l'a prise lui-même."

La troisième expérience de Marcelo Bielsa à la tête d'une sélection en Coupe du monde se termine donc aussi tristement que la première, avec l'Argentine en 2002, éliminée elle aussi au premier tour. En 2010, lors du Mondial en Afrique du sud, il avait réussi à passer le premier obstacle, même si le Chili était ensuite éliminé dès les 1/8e de finale.

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