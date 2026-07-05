L'AC Milan prépare un énorme dégraissage : faut-il s'inquiéter pour Saelemaekers et De Winter ?

Le nouveau coach de l'AC Milan, Ruben Amorim, veut mettre huit joueurs à la porte. Un grand ménage d'été qui épargne nos deux Diables Rouges.

L'AC Milan s'apprête à vivre un grand ménage d'été sous la direction de son nouveau coach, Ruben Amorim. À peine installé, l'ancien entraîneur de Manchester United a validé l'arrivée de l'attaquant Gonçalo Ramos pour 75 millions d'euros et s'active pour boucler la signature du défenseur Mario Gila en provenance de la Lazio.

Pour bâtir son nouveau projet de jeu, le technicien portugais va devoir se séparer de nombreux cadres de l'effectif actuel. Le chantier s'annonce monumental puisque la direction milanaise a placé huit joueurs sur la liste des transferts selon le média italien la Gazzetta dello Sport.

Même Rafael Leão est à vendre

À commencer par la star Rafael Leão, disponible contre un chèque de 60 millions d'euros. Au milieu de terrain, le gros salaire d'Ismaël Bennacer et la situation contractuelle de Youssouf Fofana, évalué à 25 millions, poussent les deux hommes vers la sortie.

Le défenseur Fikayo Tomori, qui a refusé de prolonger son contrat, est lui aussi poussé vers la sortie pour éviter qu'il ne parte gratuitement l'an prochain. Pour Ruben Loftus-Cheek, le problème est tactique : ses qualités au milieu ne collent pas avec le système qu'Amorim veut installer. Devant, Santiago Giménez paie ses derniers mois ratés.

Quant à Warren Bondo et Pervis Estupiñán, le message de la direction est tout aussi clair, ils doivent se trouver un nouveau club au plus vite.





Pas de panique pour nos deux Diables Rouges

Au milieu de cette tempête, seuls quelques joueurs peuvent aborder la reprise des entraînements avec sérénité. C'est le cas des Belges Alexis Saelemaekers, étincelant durant la première partie de la saison, et de Koni De Winter, solidement installé dans la rotation. Les deux joueurs ont l'assurance de ne pas être menacés par cette révolution interne et feront partie de la nouvelle ère qui démarre cette semaine au centre de Milanello.