Cristiano Ronaldo fait une énorme annonce avant d'affronter l'Espagne

Cristiano Ronaldo défie l'Espagne ce lundi soir à 21h. Pour sa dernière Coupe du monde, la star portugaise compte faire taire ses détracteurs.

Le choc le plus bouillant des huitièmes de finale de la Coupe du monde approche. Ce lundi soir à 21h heure belge, le Portugal affronte l'Espagne. Présent face aux médias avant ce grand rendez-vous, Cristiano Ronaldo a attiré tous les projecteurs. À 41 ans, la légende portugaise s'apprête à défier les Espagnols pour la troisième fois de sa carrière dans un Mondial, après les affrontements de 2010 et de 2018.

Fidèle à lui-même, l'attaquant d'Al-Nassr s'est montré piquant avec les journalistes. Agacé par les reproches sur son niveau de jeu, le capitaine de la Seleção a ciblé un journaliste de la salle. Avec un grand sourire, il a lancé un défi : "pose-moi une bonne question pour une fois, je sais très bien qui ne m'aime pas ici et je retiens les visages."

Son dernier Mondial...

La super star en a profité pour clarifier son avenir en sélection. Ronaldo a confirmé que ce tournoi aux États-Unis serait sa toute dernière Coupe du monde, mettant fin aux rumeurs d'une participation au Mondial 2030 à la maison. "C'est ma dernière Coupe du Monde mais j'espère que ce n'est pas mon dernier match. Je remercie Dieu pour ma vie. Si je gagne, je serai toujours Cristiano. Si je ne gagne pas, je serai toujours Cristiano." Sa légende restera intacte, peu importe le résultat final.

Pas de victoire contre l'Espagne en Coupe du monde

En deux confrontations face aux voisins ibériques dans cette compétition, CR7 n'a pas encore connu la victoire, concédant une défaite 1-0 en Afrique du Sud en 2010 puis un match nul mémorable en Russie en 2018 (un triplé). Cette année, le buteur est en meilleure forme qu'en 2022 avec trois réalisations au compteur, dont un but crucial qui a permis d'égaliser face à la Croatie lors du tour précédent.



Le Portugal compte plus que jamais sur son guide pour briser la malédiction face à la Roja. Rendez-vous lundi soir !