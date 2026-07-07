LIVE Coupe du monde 7/7 : la presse internationale se moque des États-Unis, Thierry Henry rend visite aux Diables rouges
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
"Même Trump n'a pas pu les sauver" : la presse internationale ironise après États-Unis - Belgique
La Belgique s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, avec au cœur de l'actualité l'affaire Balogun, finalement autorisé à disputer la rencontre contre les Diables Rouges après avoir été suspendu. La presse internationale n'y est pas allée de main morte avec les Américains après leur élimination du Mondial.
Bild (Allemagne) : "La Belgique venge la planète football."
The Athletic (États-Unis) : "Il a été transparent après la polémique autour de sa carte."
Daily Mail (Angleterre) : "Même Trump n’a pas pu sauver les États-Unis de l’élimination."
Plusieurs joueurs norvégiens malades avant d'affronter l’Angleterre
Ståle Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, a annoncé que plusieurs joueurs étaient malades avant le quart de finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre, qui aura lieu ce samedi soir à 23h00.
"Nous avons d'abord eu Jørgen, qui a eu de la fièvre. Ensuite, plusieurs joueurs ont commencé à tousser et à avoir la voix enrouée. Entre la climatisation, les vols et les vestiaires, ce n'est pas vraiment surprenant. Nous sommes plus de 50, il serait étonnant que personne ne tombe malade", a déclaré Ståle Solbakken en conférence de presse.
"On ne peut pas être satisfait pour le moment" : Wesley Sonck refuse de parler de tournoi réussi
Les anciens Diables Rouges Wesley Sonck et Gert Verheyen se sont exprimés au micro de nos confrères flamands de Sporza après la victoire de la Belgique face aux États-Unis sur le score de 1-4. (Lire la suite)
Thierry Henry rend visite aux Diables Rouges
Thierry Henry a rendu visite aux Diables Rouges dans le vestiaire belge après le succès de la Belgique face aux États-Unis sur le score de 1-4. Diego Moreira a publié une photo en story Snapchat avec l’ancien joueur français. "Légende", a-t-il écrit.
Thierry Henry, consultant pour la chaîne américaine FOX lors de cette Coupe du monde, suit ce tournoi au plus près. Il est certainement ravi pour les hommes de Rudi Garcia, lui qui avait déclaré que la Belgique occupait une place particulière dans son cœur après avoir été entraîneur adjoint des Diables Rouges pendant plusieurs années.
📲| 🇧🇪 Thiery Herny was in the Belgium locker room after the game with Diego Moreira 😄— Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) July 7, 2026
(Snapchat: Diegzy) https://t.co/8DpgY7g7EP pic.twitter.com/Zu160qFhDI
"Une belle claque dans le visage de Trump et Infantino" : Albert ravi du visage affiché par la Belgique
Philippe Albert s'est exprimé au micro de nos confrères de Sudinfo après la qualifcation de la Belgique pour les quarts de finale de la Coupe du monde. L'ancien Diable Rouge s'est montré ravi de la prestation belge. (Lire la suite)
La même déception qu'avec les Diables : Roberto Martinez n'est plus le sélectionneur du Portugal
Une belle histoire de trois ans et demi touche à sa fin. Arrivé en janvier 2023, Roberto Martinez n'est plus le sélectionneur du Portugal, lui qui avait remporté la Ligue des Nations avec la Seleção en 2024-2025. L'ancien homme fort des Diables Rouges ne prolonge pas son contrat arrivant à échéance. (Lire la suite)
Coup dur pour la Belgique : Amadou Onana souffre d’une grave blessure
Tout aurait pu être parfait ce lundi soir (heure locale) à Seattle, avec une large victoire face aux Etats-Unis et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Mais la blessure d'Amadou Onana paraît sérieuse. (Lire la suite)
Comment Romelu Lukaku est entré dans l'histoire de la Coupe du monde contre les États-Unis
Contre les États-Unis, Romelu Lukaku a inscrit son huitième but dans une phase finale de Coupe du monde, et le quatrième en sortant du banc. Aucun joueur n'a réalisé une telle performance dans l'histoire de la compétition. (Lire la suite)
Troisième quart de finale de Coupe du monde en 12 ans : non, la Belgique n'est pas "finie"
Quatre Coupes du monde, trois quarts de finale. Pas mal, non ? C'est belge ! La nouvelle génération des Diables Rouges peut aussi nous faire rêver. (Lire la suite)
Voici le programme des Diables Rouges avant leur départ pour Los Angeles
Après leur qualification pour les quarts de finale grâce à leur succès contre les États-Unis (1-4), les Diables Rouges passeront une dernière nuit à Seattle. À 10h30 heure locale, 19h30 chez nous, un décrassage est prévu. Les joueurs qui n’ont pas joué auront plus de travail que les titulaires.
Ensuite, les Diables quitteront définitivement Seattle et s’envoleront à 15h, minuit en Belgique, vers Los Angeles. Ils y affronteront vendredi à 12h00 heure locale, 21h00 en Belgique, l’Espagne. Ils prépareront ce match pendant plusieurs jours dans la Cité des Anges.
Rudi Garcia et Folarin Balogun ont échangé après la rencontre
Avant le match, beaucoup de choses avaient été dites au sujet de Folarin Balogun, qui, grâce notamment à l’intervention de Donald Trump, avait finalement pu jouer contre les Diables Rouges malgré le carton rouge reçu lors du match précédent. Mais il n’a pas vraiment impressionné. Pire encore : ce fut un non-match pour un attaquant de son calibre.
Après 89 minutes, il a été remplacé, visiblement déçu. Après la rencontre, il a brièvement échangé avec le sélectionneur Rudi Garcia, un geste très apprécié par ce dernier : "J’ai énormément apprécié qu’il vienne me parler. On ne peut rien lui reprocher, toute cette affaire n’était pas de sa faute."
Le roi Philippe viendra assister au match des Diables Rouges contre l’Espagne
Les Diables rouges se sont qualifiés pour les quarts de finale, qui auront lieu ce vendredi 10 juillet à Los Angeles. Pour cette rencontre, les Belges recevront une visite de marque. Ils bénéficieront d’un soutien royal. Le roi Philippe se rendra aux États-Unis pour assister au quart de finale face à l’Espagne et encourager notre équipe nationale.
Ce sera la première fois que l’on verra le roi Philippe aux États-Unis. Il espère évidemment porter chance aux Diable Rouge pour trouver le chemin des filets, puisque l’Espagne n’a pas encore encaissé le moindre but en cinq matchs dans ce tournoi, face au Cap-Vert, à l’Arabie saoudite, à l’Uruguay, à l’Autriche et au Portugal.
"Inventer des règles ne servira à rien" : Diego Moreira se paie les États-Unis
Les chambrages vont bon train après la qualification des Diables Rouges pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 au détriment des États-Unis. La polémique provoquée par la présence de Folarin Balogun renforce évidemment le phénomène. (Lire la suite)
🎥 Romelu Lukaku pour mener la danse : quand les Diables narguent Donald Trump après leur qualification
Les Diables Rouges se sont imposés 1-4 face aux États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde. De quoi leur permettre de chambrer leur adversaire du soir, d'autant plus après les événements des derniers jours. (Lire la suite)
La pique de Thibaut Courtois aux États-Unis : "J'ai lu des choses et j'ai ri"
Les Diables Rouges étaient en mission lors de ce huitième de finale de la Coupe du monde face aux États-Unis. Un état d'esprit provoqué, entre autres, par les événements d'avant-match, comme l'a confirmé Thibaut Courtois. (Lire la suite)
Rudi Garcia savoure ses choix payants : "Le public ? Jamais vu un spectateur marquer un but..."
Rudi Garcia avait modifié son onze de base face aux Etats-Unis et osé frapper un grand coup en laissant Doku et De Bruyne sur le banc. Satisfait, le sélectionneur a expliqué ses choix. (Lire la suite)
🎥 Les Diables Rouges ont tout de même envoyé une petite pique à Donald Trump...
Après le quatrième but, les célébrations ont été bon train sur le bord du terrain côté Diables. Et elles ont notamment ciblé en partie... Donald Trump. (Lire la suite)
Voilà les Diables qu'on voulait voir : les cotes de la Belgique après la démonstration face aux USA
Les Diables Rouges ont sorti leur match référence dans ce tournoi et surclassé les USA. Aucun joueur ne loupe la moyenne cette fois, et certains ont brillé. (Lire la suite)
"Une injustice te revient toujours à un moment" : Nicolas Raskin ose dire les choses concernant Balogun
Les États-Unis pouvaient compter sur Folarin Balogun ce lundi pour leur 8e de finale face à la Belgique... mais cela n'a fait aucune différence. L'attaquant de Monaco est passé à côté de son match. Nicolas Raskin le reconnaît : toute cette affaire a donné un surplus de motivation aux Diables Rouges. (Lire la suite)
Sans appel : les Diables Rouges assomment les États-Unis et filent en quart de finale
Cette fois, personne ne pourra rien y faire, ni Donald Trump, ni Gianni Infantino. Largement supérieurs, les Diables Rouges ont giflé les USA chez eux, et filent en quarts de finale. (Lire la suite)
Voici le onze de base des Diables Rouges face aux USA : Rudi Garcia a pris des décisions fortes !
À une heure et demie du coup d'envoi entre les États-Unis et la Belgique, la composition des Diables Rouges est connue. Rudi Garcia a pris des décisions fortes. (Lire la suite)
La FIFA explique sa décision dans le dossier Balogun : "Le carton rouge n'a pas été annulé"
La FIFA a fourni dans un communiqué détaillé davantage d’explications sur le dossier Folarin Balogun. (Lire la suite)
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