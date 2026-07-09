Le Club de Bruges peut enfin construire son nouveau stade : voici quand il devrait être prêt !

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Le Club de Bruges a enfin reçu la nouvelle qu’il attendait depuis plus de vingt ans. Le permis pour la construction d’un nouveau stade sur le site olympique est désormais définitif et exécutoire. Les Blauw en Zwart peuvent donc réellement commencer à préparer leur départ du stade Jan Breydel.

Le Conseil du contentieux des permis a annoncé jeudi avoir rejeté le recours introduit contre le permis d’environnement accordé pour la construction et l’exploitation du futur stade du Club de Bruges. Un obstacle juridique majeur est ainsi levé, permettant au club de poursuivre son projet.

Le recours contre le permis rejeté

Le Club de Bruges a exprimé sa grande satisfaction sur ses canaux de communication officiels. Après un dossier qui s’est étalé sur plus de vingt ans, le club dispose désormais d’un permis qui ne fait plus l’objet d’un recours bloquant. Il s’agit d’une étape historique pour les Blauw en Zwart, dont le projet de nouveau stade moderne a été retardé à de nombreuses reprises au fil des années.

L’objectif est de lancer les travaux dans le courant de l’année 2026. Le Club de Bruges espère pouvoir disputer ses rencontres à domicile dans son nouveau stade à partir de la saison 2028-2029. Cela signifie que le club évoluera encore au moins deux saisons au stade Jan Breydel.

Encore quelques années au Jan Breydel

Jusqu’à l’inauguration de sa nouvelle enceinte, rien ne changera sur le plan sportif. Le Club de Bruges continuera de recevoir ses adversaires au stade Jan Breydel, qu’il partage depuis de nombreuses années avec le Cercle Bruges. Le club travaille toutefois depuis longtemps à une solution répondant pleinement à ses propres besoins.

Le Club de Bruges a également indiqué que le public serait régulièrement informé de l’avancée du projet, via ses réseaux sociaux ainsi que via le site internet.

La fin d’un dossier qui traînait depuis des années

Chez les Blauw en Zwart, cette décision est vécue comme un immense soulagement. Le Club de Bruges tentait depuis des années de concrétiser son projet de nouveau stade, mais se heurtait sans cesse à des recours, des oppositions et des procédures judiciaires. Désormais, avec le rejet du recours, le club peut enfin se concentrer pleinement sur la réalisation du projet. Après plus de vingt ans d’incertitude, l’un des dossiers de stade les plus longs et les plus complexes du football belge semble enfin toucher à sa fin.

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