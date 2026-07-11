Anderlecht et l'Union s'imposent sur le fil, Charleroi rejoint par Reims, le Club de Bruges battu

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Anderlecht et l'Union ont chacun fait le plein de confiance en amical. Le Club de Bruges a quant à lui été battu par Feyenoord (3-1). De son côté, Charleroi a concédé le partage contre Reims.