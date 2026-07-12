L'autre raison de la sortie de Thibaut Courtois ? "J'ose espérer que ça a joué"

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Le changement de Thibaut Courtois pour Senne Lammens face à l'Espagne suscite encore bien des questions. Hein Vanhaezebrouck se met à la place de Rudi Garcia mais ne comprend pas totalement.

Thibaut Courtois a indiqué qu’il ressentait une gêne pendant la rencontre. Il ne pouvait plus dégager long comme il le fallait, mais il était encore capable de rester dans son but pour effectuer des arrêts. Rudi Garcia a néanmoins décidé de le remplacer par Senne Lammens.

"Oui, Garcia est dans son droit de remplacer un joueur qui a un souci. Mais comme Courtois disait qu’il pouvait encore continuer, j’ai trouvé étrange que Garcia le sorte", estime Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad. L’ancien coach de La Gantoise et d’Anderlecht, s’interroge sur les explications du sélectionneur.

"Il a ensuite dit qu’il ne voulait sur le terrain que des joueurs à cent pour cent, mais on peut aussi se poser des questions, parce que ça ne correspond pas à l’historique de ce tournoi. Doku a commencé contre l’Égypte malgré des problèmes respiratoires et Lukaku était titulaire contre l’Iran", poursuit-il.

Un changement qui divise

HVH tente de comprendre le plan de Garcia : "J’ose penser que le fait que Lammens soit un spécialiste des penalties a joué dans la décision du sélectionneur. Mais s’il n’y avait rien avec Courtois, il ne pouvait pas faire entrer Lammens, parce que le pays aurait été en ébullition. Là, ce n’était pas un problème".

Lire aussi… MARCA souligne le geste élégant de Courtois après l'élimination des Diables Rouges au Mondial
La Belgique n’a finalement pas eu droit à une séance de tirs au but. "Rudi Garcia a simplement eu la malchance que l’erreur de Lammens ait aggravé sa décision. Si Lammens ne fait pas cette erreur, personne n’en aurait reparlé après coup", conclut Vanhaezebrouck.

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