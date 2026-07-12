Le nouveau buteur d'Edward Still ? La Louvière s'intéresse à un attaquant de Lens

La Louvière cherche encore à étoffer son secteur offensif. L'une des pistes des Loups pourrait mener du côté de Lens.

La saison dernière, la RAAL avait débuté avec Mouhamed Belkheir comme attaquant de pointe face au Standard. Mohamed Guindo s'est ensuite imposé, avant de voir Jerry Afriyie arriver à ses côtés. Ce n'est qu'en décembre que Pape Moussa Fall s'est érigé en titulaire dans le 3-5-2 de Frédéric Taquin jusqu'en fin de saison.

La composition du noyau en début de mercato ne présage donc en rien de l'orientation que présentera l'équipe au cours de la saison. D'autant que du côté de la RAAL, l'heure est à la reconstruction. Toujours en ce qui concerne le secteur offensif, il s'agit de trouver les successeurs de Fall et Afriyie, rentrés de leur prêt à l'Easi Arena.

Les Loups ont justement fait d'Elias Filet leur plus gros transfert de l'été (600 000 euros pour le buteur du FC Aarau, auteur de 21 réalisations en deuxième division suisse la saison dernière). Mais la recherche continue pour un nouveau numéro neuf.

Samuel Dié pour amener plus de concurrence en pointe ?

Sacha Tavolieri rapporte ainsi que le club hennuyer s’intéresse à Samuel Dié. Il s'agit d'un attaquant français de 20 ans actif à Lens, où il évolue avec l'équipe espoirs. Après une saison à 15 buts et 5 passes décisives en 35 matchs, le joueur a signé son premier contrat professionnel avec les Sang et Or cet été. Mais la concurrence au sein du noyau A pourrait l'inciter à aller chercher du temps de jeu ailleurs. Avec son noyau francophone et sa promesse de se mesurer à l'intensité de la D1A, La Louvière pourrait être une bonne étape en ce sens.

Il pourrait en tout cas amener plus de solutions à Edward Still en pointe : "Son profil d’avant-centre moderne, capable à la fois d’être un attaquant de profondeur et un point de fixation, est très intéressant", le décrivait Jean-Louis Leca, Directeur sportif de Lens, il y a quelques semaines.



