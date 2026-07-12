Officiel : Stijn Stijnen attire une révélation de Virton pour viser la D1A

Modeste Duku a été l'un des artisans de la montée de Virton en D1B. Mais il n'accompagnera pas les Gaumais à l'échelon supérieur la saison prochaine.

Alors que Virton s'apprête à retrouver le football professionnel après avoir terminé devant Mons et Tubize-Braine lors des Promotions' Playoffs, de nombreux cadres ont déjà fait leurs bagages. Les deux meilleurs buteurs, Mayron De Almeida et Emmanuel Mballa ont respectivement signé du côté de Mons et de Dender.

C'est un autre membre du secteur offensif qui quitte aujourd'hui le Stade Yvan Georges. On a en effet appris le transfert de Modeste Duku au Patro Eisden. Arrivé du FC Versailles l'été dernier, l'ailier frano-congolais s'est rapidement imposé sur l'aile gauche de l'Excel, délivrant six buts et délivrant trois assists en D1B.

Modeste Duku pour dynamiter les défenses de D1B

Ses dribbles et sa vitesse ont convaincu le Patro, qui a officialisé son arrivée. "Modeste a été un pion important lors de l'année de promotion de son club. Il apporte une concurrence supplémentaire sur l'aile", se réjouit l'entraîneur Stijn Stijnen. Comme Mballa avec Dender, Modeste Duku retrouvera Virton en D1B dans les prochains mois.

Il s'agit déjà du septième transfert du Patro Eisden cet été. Les Limbourgeois continuent ainsi à afficher leurs ambitions après avoir manqué de peu la finale face à Lommel pour jouer une place en D1A face à Dender. Duku y connaîtra-t-il la même réussite que Léandro Rousseau, lui aussi arrivé de D1 FFA il y a un an et auteur de 17 buts en 31 matchs de D1B la saison dernière ?