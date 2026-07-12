Empêché de jouer par son club : Zeno Debast sort du silence après sa Coupe du Monde dans l'ombre

Zeno Debast s'est exprimé sur sa situation compliquée durant cette Coupe du Monde. Beaucoup de regrets, mais aussi sans doute beaucoup de non-dits qui restent en suspens.

Lorsque Rudi Garcia a repris Zeno Debast pour la Coupe du Monde, il savait qu'il ne serait, à l'image d'un Romelu Lukaku, pas dans son état de forme optimal pour le début de la compétition. Qu'importe : malgré la lésion du muscle fléchisseur de la jambe qui lui avait fait manquer les deux derniers matchs de championnat du Sporting Portugal, l'ancien Anderlechtois était un pion important de l'équipe et a donc fait le voyage aux Etats-Unis.

La qualité de sa relance et les décalages amenés par ses diagonales en faisaient une arme trop importante pour que le sélectionneur ne fasse définitivement une croix dessus. De fait, Debast était encore à l'infirmerie pour les trois matchs de la phase de groupe, ainsi que pour le seizième de finale face au Sénégal.

Zeno Debast freiné par le Sporting Portugal

L'ambiance était légère à son sujet, Diego Moreira en rigolant même en écrivant sur ses réseaux sociaux que Debast vivait là des vacances tous frais payés par la fédération. Lors du huitième de finale contre les Etats-Unis, le défenseur de 22 ans a passé un cap en prenant place sur la feuille de match pour la première fois.

Mais le ton s'est ensuite tendu. Malgré le feu vert du staff médical des Diables, Debast n'était plus présent sur le banc pour le quart de finale de vendredi soir contre l'Espagne. Non pas à cause d'une éventuelle rechute du défenseur du Sporting Portugal, mais bien à la demande du club lisboète, qui jugeait en effet son joueur "non-apte à jouer", et s'est donc opposé à toute entrée en action du Diable Rouge, fâchant sérieusement Rudi Garcia.

Pour sa deuxième Coupe du Monde (il avait passé le Mondial qatari sur le banc), Zeno Debast n'aura toujours pas disputé la moindre minute, voyant Brandon Mechele et Nathan Ngoy sortir du tournoi avec une confiance au beau fixe.





Une Coupe du Monde gâchée

Le moral n'est pas le même du côté de Debast, qui a pris le temps de s'exprimer sur ce qu'il ressentait : "S'asseoir sur le banc de touche pendant que ton pays se bat pour un rêve est une douleur que je ne souhaiterais à personne. J'ai tout donné pour être prêt. Parfois, malgré tout le travail, tous les sacrifices et toute la foi, la vie a d'autres plans", commence-t-il sur son compte Instagram.

"Nous quittons cette Coupe du monde plus tôt que nous le souhaitions, et cela fait mal. Mais lorsque la déception s'estompera, ce qui restera, ce sont les souvenirs, la fraternité et la fierté de représenter la Belgique sur la plus grande scène. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus à travers chaque haut et chaque bas. Ce chapitre ne s'est pas terminé comme je l'avais imaginé. Mais cela ne me définira pas. Le retour commence maintenant", conclut-il, déterminer à revenir et à laisser cette frustration derrière lui.