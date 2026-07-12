C'est signé ! Le meilleur gardien de D1 FFA rejoint Charleroi

Charleroi a officialisé cette après-midi l'arrivée d'Arthur Cremer en provenance de Virton. Le gardien de l'Excel va découvrir la D1A à 25 ans chez les Zèbres.

Encore un départ à Virton cette après-midi. Après l'annonce du transfert de Modeste Duku au Patro Eisden, c'est un autre grand artisan de la montée en D1B qui quitte le Stade Yvan George. C'est désormais au tour d'Arthur Cremer de faire ses valises.

Le gardien gaumais a signé au Sporting Charleroi, la durée de son contrat dans le Pays Noir n'a pas encore été communiquée. Une belle récompense pour celui qui a été formé du côté de Verviers, du RFC Liège et de Virton.

Cremer n'a toutefois pas explosé à l'Excel dès sa sortie de l'équipe espoirs en 2018. Il s'est d'abord engagé avec le RFC Liège puis Visé en D1 Amateurs, avant de retourner en Gaume à l'été 2024. Titulaire indiscutable depuis lors, il s'est illustré par ses arrêts décisifs, notamment durant les derniers Promotions' Playoffs. Cela lui a valu d'être élu gardien de l'année il y a quelques semaines, lors de la soirée de clôture de D1 FFA.

Arthur Cremer veut se faire une place dans le noyau de Charleroi

Charleroi se félicité de son arrivée : "Régulier, décisif et rassurant dans son rectangle, il a logiquement été élu meilleur gardien de la saison en D1 ACFF, une distinction qui vient récompenser un exercice remarquable. Avec son profil, son expérience et sa marge de progression, Arthur vient renforcer le secteur des gardiens et apportera une concurrence saine ainsi qu’une solution supplémentaire au sein du noyau professionnel", écrit le Sporting dans son communiqué officiel.

Après avoir vécu sa première partie de carrière en troisième division, Arthur Cremer va découvrir les exigences de la D1A pour la première fois à Charleroi. Le Verviétois y concurrencera Mohamed Koné, Martin Delavallée et Théo Defourny. A moins que son arrivée ne laisse présager d'un départ de l'un des trois gardiens des Zèbres ?



