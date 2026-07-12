Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht résilie son contrat...pour mieux rebondir ailleurs ?

Après une pige dans le championnat polonais, Hervé Matthys est désormais sans club. Retrouvera-t-il de l'embauche en Pro League...ou en Suède ?

Aux côtés de Leander Dendoncker, Dodi Lukebakio, Wout Faes, Samuel Bastien ou encore Aron Leya Iseka, Hervé Matthys fait partie de cette génération qui a porté les couleurs d'Anderlecht en demi-finale de Youth League et emmené l'équipe en finale de la Coupe Viareggio en 2013.

Il est ensuite apparu à dix reprises sur la feuille de match en équipe première, jouant même 45 minutes en Coupe de Belgique. Face à la concurrence, le défenseur central a été prêté à Westerlo, avant d'être définitivement cédé au FC Eindhoven. On l'a ensuite connu du côté de l'Excelsior Rotterdam et de l'Ado Den Haag.

Hervé Matthys de la Pologne vers la Suède ?

En 2022, Matthys est revenu en Belgique, jouant deux saisons et demi au beerschot, qu'il a aidé à faire remonter en D1A. Le Motor Lublin est alors venu le chercher en janvier 2025 pour le faire découvrir le championnat polonais.

En Ekstraklasa, l'ancien Anderlechtois, désormais âgé de 30 ans, s'est rapidement imposé comme titulaire au sein à Lublin, douzième du dernier championnat. Mais il ne sera pas de la partie la saison prochaine. Le club a en effet annoncé dans un communiqué officiel la résiliation de son contrat d'un commun accord.

Hervé Matthys nie będzie zawodnikiem Motoru Lublin. Jego kontrakt z klubem został rozwiązany za porozumieniem stron.



Hervé, dziękujemy za występy w barwach klubu oraz życzymy powodzenia w dalszym etapie kariery!



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— Motor Lublin (@MotorLublin) July 11, 2026

De quoi lui permettre de rentrer en Belgique ? Il se dirige plutôt vers la Suède. Selon l'Aftonbladet, le joueur aurait en effet trouvé un accord avec l'AIK Solna, actuel septième de la compétition suédoise.