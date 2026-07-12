Bientôt un staff 100% Pro League ? Besnik Hasi vient encore faire ses emplettes en Belgique

Scott Crabbé, journaliste football
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Bientôt un staff 100% Pro League ? Besnik Hasi vient encore faire ses emplettes en Belgique
Photo: © photonews
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Besnik Hasi place ses pions du côté d'Amedspor. Avec des accents de Pro League déjà nettement perceptibles.

Cet été, Besnik Hasi a changé de casquette en devenant le nouveau directeur sportif d'Amedspor. Il a fait parler ses contacts belges pour renforcer le club, promu en première division turque.

Niveau noyau, l'ancien coach d'Anderlecht a insisté pour aller chercher David Bates au Standard. Malgré ses blessures récurrentes chez les Rouches, le défenseur écossais est appelé à rendre de fiers services à l'arrière-garde.

Younes Abdel Waha pour épauler Besnik Hasi et Stef Wils à Amedspor

En ce qui concerne le staff, Hasi a été débaucher Rudger Van Snick du côté de Charleroi. Van Snick officiait comme responsable performance chez les Zèbres et était d'ailleurs présent il y a peu pour les tests physiques d'avant-saison, quittant le Pays Noir à la surprise générale.

Hasi a également attiré Stef Wils en tant qu'adjoint. Il était libre depuis son licenciement du côté de l'Antwerp. Ce n'est pas sans conséquence pour le Great Old, puisque, comme l'explique la Gazet van Antwerpen, Wils a glissé à Besnik Hasi le nom de Younes Abdel Waha. Ce dernier rejoint en effet lui aussi la Turquie en provenance de Pro League. Il travaillait à l'Antwerp depuis plusieurs années, notamment comme analyste vidéo et responsable des phases arrêtées.

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