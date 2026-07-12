Racisme envers l'Equipe de France, balle perdue pour les Diables : le dérapage d'un haut dirigeant espagnol

L'Espagne se prépare à sa demi-finale contre la Suisse. L'ancien premier ministre Mariano Rajoy s'est distingué par une sortie raciste qui fait beaucoup de bruit des deux côtés des Pyrénées.

La Roja aura dû patienter un peu plus longtemps que prévu mais disputera bien ce qu'elle considère déjà comme une finale avant la lettre contre la France. Les deux équipes s'étaient déjà croisées en demi-finale du dernier Euro, les Bleus avaient rapidement ouvert la marque grâce à Randal Kolo Muani, avant que l'Espagne ne marque deux buts en cinq minutes grâce à Dani Olmo et Lamine Yamal.

Les retrouvailles sont fixées mardi (le 14 juillet, jour de fête nationale chez nos voisins) sur le coup de 21h. En dehors du terrain, le match a déjà commencé, avec un dérapage raciste de l'ancien premier ministre Mariano Rajoy.

Dans une tribune publiée dans la nuit de vendredi à samedi, sur le site du quotidien El Debate, l’ancien dirigeant espagnol évoque l'Equipe de France en deux temps. Il salue d'abord un effectif "de très haut niveau", qui "joue un excellent football". C'est la phrase d'après qui fait parler : "Cela dit, il n’y a pas de Français dans leur équipe".

Sport et politique toujours aussi étroitement liés dans cette Coupe du Monde

Une triste sortie de la part de celui qui avait dirigé le gouvernement espagnol entre décembre 2011 et mai 2018. Sa prise de parole n'est pas sans rappeler celle de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, qui avait écrit à l'attention de Kylian Mbappé que "cet abruti n’a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco".

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Mariano Rajoy n'en est pas resté là. Il a profité de la victoire face à la Belgique pour rappeler son aversion envers la gauche espagnole. "Ma satisfaction découlant de la qualification est double. D’abord parce que je suis Espagnol ; ensuite parce que les joueurs belges sont surnommés les “Diables Rouges”, et que je n’aime ni les diables ni les rouges – à une exception près, celle qui confirme la règle : le maillot de l’Espagne".