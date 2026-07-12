LIVE Coupe du monde 12/7
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Empêché de jouer par son club : Zeno Debast sort du silence après sa Coupe du Monde dans l'ombre
Zeno Debast s'est exprimé sur sa situation compliquée durant cette Coupe du Monde. Beaucoup de regrets, mais aussi sans doute beaucoup de non-dits qui restent en suspens. (Lire la suite)
Racisme envers l'Equipe de France, balle perdue pour les Diables : le dérapage d'un haut dirigeant espagnol
L'Espagne se prépare à sa demi-finale contre la Suisse. L'ancien premier ministre Mariano Rajoy s'est distingué par une sortie raciste qui fait beaucoup de bruit des deux côtés des Pyrénées. (Lire la suite)
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