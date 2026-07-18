"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

La Coupe du Monde touche à sa fin. La très longue compétition va bientôt voir l'équipe sacrée championne du monde. D'ici là, les bilans de la compétition commencent à fleurir un peu partout. On évoque bien sûr Messi qui devrait jouer son dernier match de Mondial.

Dimanche, Lionel Messi se prépare probablement à jouer la dernière finale de Coupe du Monde de sa carrière impressionnante. Selon Johan Boskamp, la superstar argentine est toujours en pleine forme, bien que l'analyste s'attende à ce que l'Espagne remporte finalement le titre mondial.

Boskamp a évoqué dans une interview avec Het Belang van Limburg la finale entre l'Espagne et l'Argentine. Bien qu'il considère l'Espagne comme favorite, il avertit que les Sud-Américains peuvent toujours apporter quelque chose de plus : "Je pense à l'Espagne. Tout simplement parce que c'est la meilleure équipe. Mais avec ces fous d'Argentins, on ne sait jamais. Une fois qu'ils enfilent ce maillot bleu et blanc et entendent leur hymne national, ils sont transcendés. C'est toujours une équipe spéciale", souligne-t-il.

L'Espagne championne du monde mais attention aux argentins

L'ancien entraîneur d'Anderlecht et du Standard est surtout impressionné par la forme de Messi, qui selon lui fait toujours la différence au plus haut niveau : "Dix fourmis ouvrières et une reine. Je ne sais pas ce qu'il mange, mais ce petit gars semble devenir meilleur d'année en année. Il joue vraiment incroyablement bien ce Messi. Surtout quand il joue à droite."

Selon Boskamp, il est le plus grand prétendant dans la course au prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde. Pourtant, jusqu'aux demi-finales, c'était un autre joueur qu'il a vu se démarquer : "Je trouvais Bellingham le meilleur jusqu'aux demi-finales. Mais tout comme Kane, il n'a plus marqué contre l'Argentine. C'était le mérite de l'Argentine. Ces deux-là ont été si bien surveillés qu'ils ont à peine touché le ballon lors de ce match", poursuit le Néerlandais.

Lire aussi… Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde›

Malgré tous les éloges envers Messi, Boskamp reste convaincu que l'Espagne l'emportera dimanche. Selon lui, l'équipe de Luis de la Fuente est collectivement légèrement plus forte : "La France était mon plus grand favori et l'Espagne était pour moi le principal outsider. Ce n'est peut-être pas l'équipe la plus spectaculaire, mais ce qu'ils font, ils le font incroyablement bien. Presser l'adversaire, garder le ballon dans l'équipe et frapper au bon moment. Je suis curieux de voir si les Argentins vont pouvoir trouver une réponse à cela."