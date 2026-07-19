La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

Kjell Scherpen pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise cet été. Ipswich Town a transmis une offre et négocie avec le club bruxellois.

Ipswich passe à la vitesse supérieure. Le club anglais pousse pour recruter Kjell Scherpen et les négociations avancent dans la bonne direction. Un accord pourrait rapidement être trouvé selon le média AD.

Ipswich insiste pour Scherpen

Pour l'Union, ce départ pourrait représenter une nouvelle belle opération financière. Le club bruxellois avait recruté Scherpen l'été dernier pour 2 millions d'euros en provenance de Brighton. Un an plus tard, sa valeur est estimée à 8 millions d'euros par Transfermarkt.

L'Union se trouve en position de force dans les négociations. Le gardien néerlandais est sous contrat jusqu'en juin 2028, ce qui permet aux Bruxellois de réclamer une somme importante. Scherpen s'est relancé à Bruxelles et, à 26 ans, il est prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Retour en Angleterre

En 2021, Scherpen avait quitté l'Ajax pour rejoindre Brighton, mais son passage en Angleterre ne s'est pas déroulé comme prévu. Le gardien n'a disputé qu'un seul match avec les Seagulls avant d'être prêté à plusieurs reprises, notamment au KV Ostende.

Scherpen a retrouvé un cadre idéal pour relancer sa carrière à l'Union. Avec son imposante stature et sa présence dans les airs, il a un profil particulièrement recherché en Angleterre.





Promu en Premier League, Ipswich souhaite renforcer son effectif avec des joueurs capables d'évoluer immédiatement au plus haut niveau. Le profil de Scherpen, fort d'expériences aux Pays-Bas, en Angleterre et en Belgique, colle à cette stratégie.