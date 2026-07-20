Voilà l'adversaire qui attend Anderlecht au tour suivant en cas de qualification face à Hammarby

Si le RSC Anderlecht élimine les Suédois d'Hammarby lors de la double confrontation à venir, un adversaire plus solide se dressera alors sur la route des Mauves. Il s'agira soit du Dynamo Kiev, soit du PAOK Salonique.

La participation à la Ligue Europa se méritera pour le RSC Anderlecht. Cette semaine, les Mauves entament leur parcours qualificatif européen face à Hammarby, actuel 2e du championnat de Suède. Un adversaire solide et surtout en pleine forme, qui est en plein championnat.

Et ensuite ? En cas de qualification, c'est encore un sacré défi qui se dressera sur la route du Sporting d'Anderlecht... mais les Bruxellois peuvent s'estimer assez heureux du tirage. Ils affronteront en effet le vainqueur du duel entre le Dynamo Kiev et le PAOK Salonique.

Anderlecht évite le pire

Le Dynamo Kiev sort d'une saison décevante en D1 ukrainienne et n'a terminé qu'à la quatrième place du championnat. L'équipe est emmenée notamment par le vétéran Andriy Yarmolenko (36 ans) et ne compte plus vraiment de stars étrangères depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, en 2022. Anderlecht retrouverait cependant son ancien joueur Justin Lonwijk si elle venait à affronter le Dynamo (qui ne joue pas ses matchs européens en Ukraine).

Le PAOK, de son côté, a terminé 3e du championnat grec. Un déplacement en Grèce est toujours périlleux, comme les Mauves en avaient fait l'expérience avec l'AEK Athènes la saison passée, et le club de Salonique compte quelques joueurs très solides comme l'ancien de Zulte Waregem Soualiho Meïté, l'international grec Giannis Konstantelias (estimé à 22 millions d'euros sur Transfermarkt) ou le Serbe Andrija Zivkovic, passé par Benfica.

Cela reste un tirage plus clément que les quelques épouvantails qu'étaient les Rangers de Glasgow, Salzbourg ou encore le Besiktas.





En cas d'élimination, Anderlecht sera reversé en Conference League face à un adversaire encore à déterminer lors du tirage suivant, prévu vers 14h. La Gantoise sera également fixée à cette heure concernant son adversaire de Conference League.