Visite médicale en cours : le retour de Norman Bassette en Pro League se précise



Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Norman Bassette va rejoindre Westerlo sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le Diable Rouge va rejoindre le club belge en provenance de Coventry City, fraîchement promu en Premier League.



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