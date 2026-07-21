Visite médicale en cours : le retour de Norman Bassette en Pro League se précise

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Norman Bassette va rejoindre Westerlo sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le Diable Rouge va rejoindre le club belge en provenance de Coventry City, fraîchement promu en Premier League.

Scott Crabbé

Visite médicale en cours pour Bassette

Norman Bassette est de plus en plus proche d'un prêt à Westerlo. Comme l'écrit Sacha Tavolieri, l'ancien attaquant de Malines passe sa visite médical en Campine cette après-midi, il s'engagera dans la foulée. Malgré l'intérêt du Standard, le Kuipje tient donc le successeur de Nacho Ferri, parti...au Kuip de Feyenoord pour neuf millions d'euros. Une opération qui semble parfaite pour relancer Norman Bassette après son séjour à Kaiserslautern. Outre Ferri, les derniers attaquants de pointe passés à Westerlo ont tous su franchir un palier par après, de Roméo Vermant à Matija Frigan, en passant par Lucas Stassin.

Norman Bassette va rejoindre Westerlo sous la forme d'un prêt avec option d'achat, selon Foot Mercato. Le Diable Rouge va rejoindre le club belge en provenance de Coventry City, fraîchement promu en Premier League.

Le natif d'Arlon ne rejoindra donc pas le Standard de Liège ou encore Saint-Trond, clubs qui avaient marqué leur intérêt pour le joueur. Il va cependant bien faire son retour dans le championnat belge en rejoignant les Campinois.

Norman Bassette a été prêté à deux reprises la saison dernière

La saison dernière, Norman Bassette a été prêté en janvier au FC Kaiserslautern, en Bundesliga 2. Avec la formation allemande, il a pris part à un total de seize rencontres, a marqué deux buts et délivré deux assists. Il a également été prêté au Stade de Reims en première partie de saison, inscrivant deux buts en treize matchs sous les couleurs du club français. Son bilan complet de la saison avec les deux équipes est alors le suivant : 29 matchs joués, quatre buts et deux assists.

Le buteur n'est encore jamais parvenu à vraiment s'imposer avec Coventry City. Il compte 29 apparitions sous les couleurs de la formation anglaise pour seulement deux buts inscrits et un assist délivré.

Son contrat avec le club de Premier League court encore jusqu'au 30 juin 2028. Il avait signé au club en août 2024 après un prêt réussi du côté de Malines, lorsqu'il appartenait toujours au SM Caen.

Un retour en Belgique après son passage à Malines

Le dernier passage en Belgique de Norman Bassette était alors à Malines, son seul passage dans le Plat Pays avec un club professionnel d'ailleurs. Il avait, lors de la saison 2023/2024, pris part à un total de 24 rencontres, inscrit cinq buts et délivré un assist. Ses bonnes performances lui avaient permis de franchir un cap et, désormais, il revient dans son pays et espère une nouvelle fois montrer ce dont il est capable.

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