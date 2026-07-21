L'opération est derrière lui, la rééducation sera longue : le verdict est très lourd pour Amadou Onana !

Amadou Onana est l'un des grands malheureux de cette Coupe du Monde. Touché au ligament croisé antérieur du genou droit, il vient d'être opéré avec succès. Commence maintenant le plus dur : ses neuf mois de réhabilitation.

Amadou Onana semblait être si bien lancé dans son match contre les Etats-Unis, lorsque le colosse d'Aston Villa s'est couché sur la pelouse à la suite d'un duel qu'on pensait anodin avec Christian Pulisic. Onana a ainsi dû céder sa place après 21 minutes de jeu.

Si sa sortie forcée n'a pas stoppé les Diables dans leur élan à l'occasion de ce huitième de finale remporté haut la main contre l'un des trois pays hôtes, les conséquences sont malheureusement très lourdes pour le joueur.

Neuf mois à l'infirmerie

Onana souffre en effet d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Comme le rapporte l'AFP, l'ancien milieu de terrain d'Everton et de Lille a été opéré hier à Lyon, dans l’Hôpital privé Jean-Mermoz par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet.

L'opération a été réalisée avec succès, mais cela n'atténue pas la durée de son absence : notre compatriote devrait rester pas moins de neuf mois sur la touche. Pour lui, l'objectif sera donc de revenir en fin de saison avec Aston Villa. Il s'agit ainsi de la plus lourde blessure de sa carrière. D'ici son retour, il effectuera sa rééducation auprès du staff médical des Villans.