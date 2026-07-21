Officiel : l'un des gardiens les plus spectaculaires de Pro League nous quitte après plus de six ans

Comme attendu, Warleson a bien quitté le Cercle de Bruges. Le gardien brésilien retourne au pays, non sans avoir gratifié la Pro League de quelques arrêts de haut vol. Le voici désormais sous contrat à Botafogo.

Et dire que Warleson était sans club quand le Cercle de Bruges l'a recruté en février 2020. Après la pandémie de coronavirus, le gardien est directement rentré dans le coeur des supporters groen en zwart grâce à son jeu spectaculaire sur sa ligne de but.

Le Brésilien a tout vécu au Jan Breydelstadion, de la saison la plus faste de l'équipe conclue par une place dans le top 6 au quart de finale de Conférence League décroché la saison suivante, quelques mois avant de devoir jouer sa place en D1A lors d'un test-match contre le Patro Eisden. Sa personnalité attachante ressortait également du vestiaire.

Warleson de retour en Serie A brésilienne

Même s'il jouait moins ses derniers mois (suite à la concurrence de Maxime Delanghe), Warleson aura tout de même disputé plus de 100 matchs pour le Cercle. Après six ans et demi en Venise du Nord, le voilà qui retraverse l'Atlantique, pour revenir au pays.

Le natif de Cuiabá un contrat jusqu'en décembre 2029 à Botafogo, actuel neuvième de première vision brésilienne. Il y retrouvera notamment Vitinho, autre ancien joueur Brésilien passé par le Cercle.