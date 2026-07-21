🎥 La situation commençait à tendre tout le monde : grande nouvelle pour Malick Fofana à Lyon

Deviens fan de Lyon! 105 Malick Fofana n'a toujours pas retrouvé le chemin de la compétition avec Lyon. Mais sa situation évolue, il a ainsi pu reprendre part à l'entraînement collectif aujourd'hui.



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