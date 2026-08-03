En plus de Godts, le PSG a offert 33 millions d'euros pour un ancien de Pro League

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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En plus de Godts, le PSG a offert 33 millions d'euros pour un ancien de Pro League
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Zion Suzuki s'est révélé aux yeux de l'Europe sous le maillot de Parme. L'ancien gardien de but de Saint-Trond pourrait dès lors décrocher un transfert de rêve : le Paris Saint-Germain a fait une offre à hauteur de 33 millions.

Qui aurait parié à son époque trudonnaire que Zion Suzuki (23 ans) deviendrait l'un des gardiens de but les plus cotés d'Europe ? Le Japonais avait quitté le Stayen en 2024 pour Parme contre 8,2 millions d'euros après à peine 32 matchs pour les Canaris : spectaculaire et capable de matchs de haut vol mais aussi d'erreurs grossières, il semblait encore devoir passer un palier avant de devenir un gardien du top.

Et ce palier, Suzuki semble bel et bien l'avoir passé en deux saisons en Serie A. Le natif du New Jersey s'est hissé parmi les meilleurs gardiens du championnat italien et est désormais estimé à 22 millions d'euros. Il pourrait bien quitter Parme cet été.

Zion Suzuki, doublure de Safonov au PSG ? 

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain aurait ainsi fait une offre à hauteur de 33 millions d'euros à Parme pour son gardien international japonais, auquel il aurait également présenté son projet. Suzuki s'est mis en évidence à la Coupe du Monde 2026 avec le Japon, après avoir manqué une partie de la saison 2025-2026 en raison d'une fracture. 

Reste à savoir quel serait le rôle réservé à Zion Suzuki du côté de Paris. Le n°1 du PSG est désormais Matveï Safonov, qui a pris la place de Lucas Chevalier ; ce dernier, mécontent de sa situation, cherche une porte de sortie. Suzuki arriverait donc certainement pour le remplacer, et donc devenir la doublure de Safonov. On sait que Luis Enrique aime faire tourner son effectif, les saisons étant longues (c'est aussi l'un des arguments en faveur d'un transfert de Mika Godts).

Ce serait déjà le deuxième transfert entrant au poste de gardien de but cet été au PSG : le grand talent Alessandro Longoni (18 ans) a également signé en provenance de l'AC Milan, mais n'entrera pas en ligne de compte dans la rotation. 

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