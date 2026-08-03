L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Noa Lang ne devrait pas rester au Napoli. L'ailier néerlandais est sur une voie de garage, et a peut-être déjà une solution toute trouvée : un nouveau retour aux Pays-Bas. Mais cela dépendra probablement du transfert de Mika Godts au PSG.

L'été dernier, Noa Lang (27 ans) quittait le PSV Eindhoven pour le Napoli contre 25 millions d'euros. Un transfert qui n'aura pas été couronné de succès : après une demi-saison lors de laquelle il n'a pas le temps de jeu espéré, Lang obtient d'être prêté au Galatasaray, où il s'en sort un peu mieux (19 matchs, 2 buts, 3 assists). 

Le club turc n'a cependant pas levé l'option d'achat, trop élevée (30 millions) et Lang est donc retourné à Naples, où il n'est pas en odeur de sainteté. Le départ d'Antonio Conte, avec lequel il ne s'est jamais entendu, et son remplacement par Massimiliano Allegri n'a rien changé à la situation du Néerlandais.

Noa Lang, qui revient d'une Coupe du Monde 2026 lors de laquelle il a joué les utilités (deux montées au jeu à une et six minutes de la fin du temps règlementaire), cherche donc une porte de sortie. Et si certaines sources ont évoqué... le Club de Bruges, c'est peut-être bien l'Ajax Amsterdam qui pourrait relancer son ancien joueur.

Noa Lang pour remplacer Mika Godts ? 

En effet, selon les informations du Telegraaf, l'Ajax penserait "sérieusement" à Lang pour remplacer Mika Godts si ce dernier venait à signer au PSG. Le départ de ce dernier se précise ces derniers jours, une première offre de 45 millions d'euros ayant été effectuée par le champion d'Europe en titre et un accord personnel ayant été trouvé entre le Belge et Paris.


Naples, de son côté, veut soit vendre Noa Lang, soit le prêter avec option d'achat obligatoire, une pratique courante au sein du football italien. L'ancien du Club de Bruges est évalué à 22 millions d'euros sur Transfermarkt, une somme élevée pour l'Ajax Amsterdam. Mais si Godts signe bel et bien au PSG, cela devrait dégager quelques liquidités pour son remplaçant... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Napoli
Noa Lang

Plus de news

Un premier transfert officiel à Bruges, le deuxième en attente

Un premier transfert officiel à Bruges, le deuxième en attente

11:00
Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

11:30
Guerre ouverte entre Gianni Infantino et l'UEFA, qui menace le président de la FIFA de poursuites judiciaires

Guerre ouverte entre Gianni Infantino et l'UEFA, qui menace le président de la FIFA de poursuites judiciaires

10:32
Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?

Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?

09:30
En plus de Godts, le PSG a offert 33 millions d'euros pour un ancien de Pro League

En plus de Godts, le PSG a offert 33 millions d'euros pour un ancien de Pro League

09:00
Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

08:00
Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?

Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?

07:30
🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

07:00
Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

23:00
🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

22:30
Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

21:30
C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

22:00
"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

21:00
1
Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

20:30
Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

20:00
Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

19:00
Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

19:30
Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

18:30
Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

18:00
Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions

Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions

12:58
2
Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

17:30
C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

16:20
C'est enfin officiel : un cadre du Club de Bruges part pour un grand championnat européen

C'est enfin officiel : un cadre du Club de Bruges part pour un grand championnat européen

14:30
2
Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

17:00
Cure de jouvence pour le RWDM : deux retours après celui de Thierry Dailly ?

Cure de jouvence pour le RWDM : deux retours après celui de Thierry Dailly ?

16:00
1
Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

15:30
Exclusif : le transfert de Mohamed Amoura tombe à l'eau, l'Union suit le dossier avec intérêt

Exclusif : le transfert de Mohamed Amoura tombe à l'eau, l'Union suit le dossier avec intérêt

15:00
Sur le départ, un cadre de l'Union manquera la confrontation avec Bodo/Glimt

Sur le départ, un cadre de l'Union manquera la confrontation avec Bodo/Glimt

14:00
1
L'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

L'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

13:30
Officiel : encore en Pro League il y a trois ans, il signe en Premier League pour près de 50 millions

Officiel : encore en Pro League il y a trois ans, il signe en Premier League pour près de 50 millions

12:30
Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions

Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions

02/08
Avec un clin d'oeil du staff : la Belgique accueille une équipe de Ligue 1 en urgence pour son stage

Avec un clin d'oeil du staff : la Belgique accueille une équipe de Ligue 1 en urgence pour son stage

02/08
"De la traite d'être humain" : le témoignage bouleversant sur l'arrivée de Chancel Mbemba à Anderlecht

"De la traite d'être humain" : le témoignage bouleversant sur l'arrivée de Chancel Mbemba à Anderlecht

02/08
1
Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

02/08
"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

02/08
La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

02/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved