L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge

Noa Lang ne devrait pas rester au Napoli. L'ailier néerlandais est sur une voie de garage, et a peut-être déjà une solution toute trouvée : un nouveau retour aux Pays-Bas. Mais cela dépendra probablement du transfert de Mika Godts au PSG.

L'été dernier, Noa Lang (27 ans) quittait le PSV Eindhoven pour le Napoli contre 25 millions d'euros. Un transfert qui n'aura pas été couronné de succès : après une demi-saison lors de laquelle il n'a pas le temps de jeu espéré, Lang obtient d'être prêté au Galatasaray, où il s'en sort un peu mieux (19 matchs, 2 buts, 3 assists).

Le club turc n'a cependant pas levé l'option d'achat, trop élevée (30 millions) et Lang est donc retourné à Naples, où il n'est pas en odeur de sainteté. Le départ d'Antonio Conte, avec lequel il ne s'est jamais entendu, et son remplacement par Massimiliano Allegri n'a rien changé à la situation du Néerlandais.

Noa Lang, qui revient d'une Coupe du Monde 2026 lors de laquelle il a joué les utilités (deux montées au jeu à une et six minutes de la fin du temps règlementaire), cherche donc une porte de sortie. Et si certaines sources ont évoqué... le Club de Bruges, c'est peut-être bien l'Ajax Amsterdam qui pourrait relancer son ancien joueur.

Noa Lang pour remplacer Mika Godts ?

En effet, selon les informations du Telegraaf, l'Ajax penserait "sérieusement" à Lang pour remplacer Mika Godts si ce dernier venait à signer au PSG. Le départ de ce dernier se précise ces derniers jours, une première offre de 45 millions d'euros ayant été effectuée par le champion d'Europe en titre et un accord personnel ayant été trouvé entre le Belge et Paris.



Naples, de son côté, veut soit vendre Noa Lang, soit le prêter avec option d'achat obligatoire, une pratique courante au sein du football italien. L'ancien du Club de Bruges est évalué à 22 millions d'euros sur Transfermarkt, une somme élevée pour l'Ajax Amsterdam. Mais si Godts signe bel et bien au PSG, cela devrait dégager quelques liquidités pour son remplaçant...