Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?

Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2061

Le Racing Genk a vécu une préparation faite de hauts et de bas, avec des défaites face au Bayer Leverkusen ou encore l'AZ. Mais les Limbourgeois ont fini leur stage sur une victoire contre Twente, et Jess Thorup a fait le point.

Le KRC Genk a clôturé son fanday par une victoire 2-1 contre le FC Twente. Bryan Heynen, qui a été mis à l'honneur pour l'occasion, et Junya Ito ont inscrit les buts limbourgeois. La veille, Genk battait déjà TOP Oss (3-1), et Jess Thorup était donc assez satisfait, même s'il a également souligné qu'il y avait encore du travail, notamment en raison des deux buts encaissés dans ces matchs.

"Au final, l'objectif est de gagner. Cela nous donne un peu d'oxygène", a-t-il confié à Het Belang van Limburg. Genk s'était en effet incliné à plusieurs reprises dans cette préparation, et lourdement, contre le Bayer Leverkusen et l'AZ Alkmaar (4-0 à chaque fois). 

Jess Thorup satisfait de l'engagement de ses joueurs

Twente a eu l'initiative pendant plusieurs moments du match, et a souvent poussé Genk dans ses derniers retranchements. Thorup a souligné que le club néerlandais est plus avancé dans sa préparation : "Ils sont déjà engagés en Europe, on ne peut pas négliger cela", rappelle le Danois, qui pointe également un peu de fatigue au terme d'une préparation intense.

Le fait que Genk soit resté solide malgré ces circonstances lui a donc plu. "Mes joueurs célébraient chaque tacle ou chaque sauvetage comme un but. C'est l'état d'esprit que je veux voir sur le terrain", se réjouissait-il. 

Le bilan physique est également positif. Aucune nouvelle blessure n'est à déplorer. Durosinmi et Kayembe ont certes dû céder leur place, mais selon Thorup, il ne s'agissait que de crampes pour les deux. Rien d'inquiétant donc.

Lire aussi… "Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

Pas encore de choix définitifs en vue du championnat

Ce match amical a de nouveau apporté des informations à Thorup sur son onze de base. Il a notamment testé Ito sur le flanc gauche, mais a souligné que rien n'était encore figé. L'entraîneur cherche toujours la bonne composition et veut continuer à tester différentes options.

Avant le premier match de championnat contre Zulte Waregem, des incertitudes subsistent en outre concernant Zakaria El Ouahdi et Matte Smets : "Le match contre Zulte pourrait arriver un peu tôt pour eux", regrette Thorup, qui évaluera la situation en cours de semaine.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Jess Thorup

Plus de news

"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

21:00
1
Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

11:30
Un premier transfert officiel à Bruges, le deuxième en attente

Un premier transfert officiel à Bruges, le deuxième en attente

11:00
Guerre ouverte entre Gianni Infantino et l'UEFA, qui menace le président de la FIFA de poursuites judiciaires

Guerre ouverte entre Gianni Infantino et l'UEFA, qui menace le président de la FIFA de poursuites judiciaires

10:32
En plus de Godts, le PSG a offert 33 millions d'euros pour un ancien de Pro League

En plus de Godts, le PSG a offert 33 millions d'euros pour un ancien de Pro League

09:00
L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge

L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge

08:30
Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

08:00
Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?

Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?

07:30
🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

07:00
Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

23:00
🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

22:30
Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

21:30
C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

22:00
Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

20:30
Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

20:00
Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

19:00
Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

19:30
Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

18:30
Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

18:00
Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

17:30
C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

16:20
Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

17:00
Cure de jouvence pour le RWDM : deux retours après celui de Thierry Dailly ?

Cure de jouvence pour le RWDM : deux retours après celui de Thierry Dailly ?

16:00
1
Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

15:30
Exclusif : le transfert de Mohamed Amoura tombe à l'eau, l'Union suit le dossier avec intérêt

Exclusif : le transfert de Mohamed Amoura tombe à l'eau, l'Union suit le dossier avec intérêt

15:00
C'est enfin officiel : un cadre du Club de Bruges part pour un grand championnat européen

C'est enfin officiel : un cadre du Club de Bruges part pour un grand championnat européen

14:30
2
Sur le départ, un cadre de l'Union manquera la confrontation avec Bodo/Glimt

Sur le départ, un cadre de l'Union manquera la confrontation avec Bodo/Glimt

14:00
1
L'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

L'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

13:30
Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions

Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions

12:58
2
Officiel : encore en Pro League il y a trois ans, il signe en Premier League pour près de 50 millions

Officiel : encore en Pro League il y a trois ans, il signe en Premier League pour près de 50 millions

12:30
Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions

Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions

02/08
Avec un clin d'oeil du staff : la Belgique accueille une équipe de Ligue 1 en urgence pour son stage

Avec un clin d'oeil du staff : la Belgique accueille une équipe de Ligue 1 en urgence pour son stage

02/08
"De la traite d'être humain" : le témoignage bouleversant sur l'arrivée de Chancel Mbemba à Anderlecht

"De la traite d'être humain" : le témoignage bouleversant sur l'arrivée de Chancel Mbemba à Anderlecht

02/08
1
Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

02/08
"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

02/08
La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

02/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved