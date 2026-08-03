Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?

Le Racing Genk a vécu une préparation faite de hauts et de bas, avec des défaites face au Bayer Leverkusen ou encore l'AZ. Mais les Limbourgeois ont fini leur stage sur une victoire contre Twente, et Jess Thorup a fait le point.

Le KRC Genk a clôturé son fanday par une victoire 2-1 contre le FC Twente. Bryan Heynen, qui a été mis à l'honneur pour l'occasion, et Junya Ito ont inscrit les buts limbourgeois. La veille, Genk battait déjà TOP Oss (3-1), et Jess Thorup était donc assez satisfait, même s'il a également souligné qu'il y avait encore du travail, notamment en raison des deux buts encaissés dans ces matchs.

"Au final, l'objectif est de gagner. Cela nous donne un peu d'oxygène", a-t-il confié à Het Belang van Limburg. Genk s'était en effet incliné à plusieurs reprises dans cette préparation, et lourdement, contre le Bayer Leverkusen et l'AZ Alkmaar (4-0 à chaque fois).

Jess Thorup satisfait de l'engagement de ses joueurs

Twente a eu l'initiative pendant plusieurs moments du match, et a souvent poussé Genk dans ses derniers retranchements. Thorup a souligné que le club néerlandais est plus avancé dans sa préparation : "Ils sont déjà engagés en Europe, on ne peut pas négliger cela", rappelle le Danois, qui pointe également un peu de fatigue au terme d'une préparation intense.

Le fait que Genk soit resté solide malgré ces circonstances lui a donc plu. "Mes joueurs célébraient chaque tacle ou chaque sauvetage comme un but. C'est l'état d'esprit que je veux voir sur le terrain", se réjouissait-il.

Le bilan physique est également positif. Aucune nouvelle blessure n'est à déplorer. Durosinmi et Kayembe ont certes dû céder leur place, mais selon Thorup, il ne s'agissait que de crampes pour les deux. Rien d'inquiétant donc.



Lire aussi… "Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse›

Pas encore de choix définitifs en vue du championnat

Ce match amical a de nouveau apporté des informations à Thorup sur son onze de base. Il a notamment testé Ito sur le flanc gauche, mais a souligné que rien n'était encore figé. L'entraîneur cherche toujours la bonne composition et veut continuer à tester différentes options.

Avant le premier match de championnat contre Zulte Waregem, des incertitudes subsistent en outre concernant Zakaria El Ouahdi et Matte Smets : "Le match contre Zulte pourrait arriver un peu tôt pour eux", regrette Thorup, qui évaluera la situation en cours de semaine.