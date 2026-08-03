Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?

René Mitongo a quitté le Standard cet été pour Trabzonspor. Le jeune attaquant de 18 ans n'a pas vraiment eu l'occasion de se mettre en évidence avec l'équipe A des Rouches, et il va désormais devoir convaincre son nouvel entraîneur qu'il est prêt.

Formé au Standard depuis ses 12 ans, René Mitongo (18 ans) n'aura finalement pas eu l'occasion de marquer l'équipe A de son empreinte. Après avoir marqué en équipes de jeunes et notamment avec le SL 16 (9 buts en 26 matchs), le jeune attaquant est apparu un peu trop léger pour l'équipe A, et l'offre de Trabzonspor a donc été acceptée cet été, Mitongo rejoignait la Turquie contre 3 millions d'euros.

L'international belge U19, qui a notamment empilé les buts en U17 (9 en 16 matchs), va donc poursuivre sa carrière dans le championnat turc. Mais s'il a signé jusqu'en 2030 à Trabzonspor, la presse locale n'a pas l'air persuadée qu'il arrive pour renforcer immédiatement son nouveau club.

René Mitongo prêté au terme de la préparation ?

Selon les informations du média turc Fanatik, les semaines à venir seront en effet "décisives" pour René Mitongo avec Trabzonspor, qui va devoir convaincre son entraîneur. L'ex-Rouche a récemment rejoint le club turc en stage en Autriche : il était sur le banc lors de la victoire de son équipe face à l'Udinese ce dimanche (1-0). Mais le jeune belge pourrait bien être... prêté.

René Mitongo gibi genç transferler devam edecek mi?



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Hepsini takımda olacakmış gibi düşünmeyin. Hocamız kendisi de diyor çok genç bir oyuncu, 18 yaşında. Bunların bir kısmını alıp geliştirebileceğimiz takımlara kiralayacağız. Belki durumuna… pic.twitter.com/MfFAQOVqPy — 61saat (@61saat) August 2, 2026

C'est le président de Trabzonspor lui-même qui l'a confirmé : "Tous nos jeunes joueurs ne resteront pas. Notre coach l'a dit lui-même : c'est un très jeune joueur, de 18 ans seulement. Nous prêterons un certain nombre de nos jeunes afin qu'ils se développent", révèle Ertuğrul Doğan au micro de 61Saat. "Peut-être qu'il restera selon la situation, c'est le coach qui décidera".





D'autres sources turques telles que Fotomac semblent déjà persuadées que René Mitongo ne restera pas cette saison à Trabzonspor mais sera envoyé en prêt. On imagine toutefois qu'il restera en Turquie afin de s'acclimater au championnat. À Trabzonspor, ironie du sort, Mitongo doit faire face à la concurrence de deux anciens de Pro League dont... un ancien du Standard en pointe : Paul Onuachu et Denis Dragus. Trois autres belges font partie du noyau : Noah Saviolo, Benjamin Bouchouari et Cihan Canak, lui aussi ex-Rouche.