Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

René Mitongo a quitté le Standard cet été pour Trabzonspor. Le jeune attaquant de 18 ans n'a pas vraiment eu l'occasion de se mettre en évidence avec l'équipe A des Rouches, et il va désormais devoir convaincre son nouvel entraîneur qu'il est prêt.

Formé au Standard depuis ses 12 ans, René Mitongo (18 ans) n'aura finalement pas eu l'occasion de marquer l'équipe A de son empreinte. Après avoir marqué en équipes de jeunes et notamment avec le SL 16 (9 buts en 26 matchs), le jeune attaquant est apparu un peu trop léger pour l'équipe A, et l'offre de Trabzonspor a donc été acceptée cet été, Mitongo rejoignait la Turquie contre 3 millions d'euros.

L'international belge U19, qui a notamment empilé les buts en U17 (9 en 16 matchs), va donc poursuivre sa carrière dans le championnat turc. Mais s'il a signé jusqu'en 2030 à Trabzonspor, la presse locale n'a pas l'air persuadée qu'il arrive pour renforcer immédiatement son nouveau club.

René Mitongo prêté au terme de la préparation ?

Selon les informations du média turc Fanatik, les semaines à venir seront en effet "décisives" pour René Mitongo avec Trabzonspor, qui va devoir convaincre son entraîneur. L'ex-Rouche a récemment rejoint le club turc en stage en Autriche : il était sur le banc lors de la victoire de son équipe face à l'Udinese ce dimanche (1-0). Mais le jeune belge pourrait bien être... prêté.

C'est le président de Trabzonspor lui-même qui l'a confirmé : "Tous nos jeunes joueurs ne resteront pas. Notre coach l'a dit lui-même : c'est un très jeune joueur, de 18 ans seulement. Nous prêterons un certain nombre de nos jeunes afin qu'ils se développent", révèle Ertuğrul Doğan au micro de 61Saat. "Peut-être qu'il restera selon la situation, c'est le coach qui décidera".

D'autres sources turques telles que Fotomac semblent déjà persuadées que René Mitongo ne restera pas cette saison à Trabzonspor mais sera envoyé en prêt. On imagine toutefois qu'il restera en Turquie afin de s'acclimater au championnat. À Trabzonspor, ironie du sort, Mitongo doit faire face à la concurrence de deux anciens de Pro League dont... un ancien du Standard en pointe : Paul Onuachu et Denis Dragus. Trois autres belges font partie du noyau : Noah Saviolo, Benjamin Bouchouari et Cihan Canak, lui aussi ex-Rouche. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Süper Lig
Süper Lig Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Trabzonspor
Mitongo René

Plus de news

L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge

L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge

08:30
Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

08:00
🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

07:00
🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

22:30
Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

23:00
Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

21:30
C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

22:00
"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

21:00
1
Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

20:30
Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

20:00
Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

19:00
Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

19:30
Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

18:30
Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

18:00
Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

15:30
Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

17:30
C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

16:20
Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

17:00
Cure de jouvence pour le RWDM : deux retours après celui de Thierry Dailly ?

Cure de jouvence pour le RWDM : deux retours après celui de Thierry Dailly ?

16:00
1
Exclusif : le transfert de Mohamed Amoura tombe à l'eau, l'Union suit le dossier avec intérêt

Exclusif : le transfert de Mohamed Amoura tombe à l'eau, l'Union suit le dossier avec intérêt

15:00
C'est enfin officiel : un cadre du Club de Bruges part pour un grand championnat européen

C'est enfin officiel : un cadre du Club de Bruges part pour un grand championnat européen

14:30
2
Sur le départ, un cadre de l'Union manquera la confrontation avec Bodo/Glimt

Sur le départ, un cadre de l'Union manquera la confrontation avec Bodo/Glimt

14:00
1
L'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

L'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

13:30
Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions

Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions

12:58
2
Officiel : encore en Pro League il y a trois ans, il signe en Premier League pour près de 50 millions

Officiel : encore en Pro League il y a trois ans, il signe en Premier League pour près de 50 millions

12:30
Avec un clin d'oeil du staff : la Belgique accueille une équipe de Ligue 1 en urgence pour son stage

Avec un clin d'oeil du staff : la Belgique accueille une équipe de Ligue 1 en urgence pour son stage

11:45
"De la traite d'être humain" : le témoignage bouleversant sur l'arrivée de Chancel Mbemba à Anderlecht

"De la traite d'être humain" : le témoignage bouleversant sur l'arrivée de Chancel Mbemba à Anderlecht

11:00
1
Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

10:00
"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

10:30
Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions

Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions

09:00
La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

09:30
Exclusivité confirmée : un défenseur de Pro League s'envole pour cinq millions à Venise

Exclusivité confirmée : un défenseur de Pro League s'envole pour cinq millions à Venise

02/08
Officiel : Olivier Renard attire un Unioniste en Arabie saoudite

Officiel : Olivier Renard attire un Unioniste en Arabie saoudite

02/08
Trois matchs, trois défaites : Wouter Vrancken déjà dans le dur avec Hearts

Trois matchs, trois défaites : Wouter Vrancken déjà dans le dur avec Hearts

02/08
1
"Jamais eu d'accord" : Thomas Meunier réagit à une rumeur qui faisait beaucoup de bruit

"Jamais eu d'accord" : Thomas Meunier réagit à une rumeur qui faisait beaucoup de bruit

02/08
OFFICIEL: un deuxième joueur de Manchester City débarque en Pro League

OFFICIEL: un deuxième joueur de Manchester City débarque en Pro League

01/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved