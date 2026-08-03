Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

Jesse Bisiwu, 18 ans, pas un seul match avec l'équipe A du Club de Bruges... mais désormais joueur du FC Barcelone. Et non pas pour le FC Barcelone Atlètic, l'équipe réserve, mais bien pour l'équipe A : c'est du moins ainsi que son transfert a été présenté.

Voilà de longs mois que nous vous parlions d'un intérêt concret du FC Barcelone pour Jesse Bisiwu (18 ans), l'une des pépites les plus prometteuses du centre de formation du Club de Bruges ; enfin, dans cette deuxième moitié de mercato estival, le transfert a été officialisé. Le jeune prodige brugeois a signé au Barça contre 10 millions d'euros, et ce sans que le public du Jan Breydel ait même eu l'occasion de le découvrir sous le maillot de l'équipe A.

"Les premiers contacts avec Barcelone datent de mon Euro U17", révèlent Jesse Bisiwu lors de sa première apparition devant la presse en tant que joueur Blaugrana. "J'étais déjà très heureux qu'un grand club comme le Barça s'intéresse à moi". Un intérêt qui n'était donc pas feint, car les discussions se sont prolongées.

Jesse Bisiwu arrive pour l'équipe de Hansi Flick

Son style de jeu, Bisiwu le compare à d'autres (ex-)Barcelonais : "J'aime avoir le ballon dans les pieds et provoquer le un-contre-un. Mon joueur favori est Neymar, depuis que je suis petit. J'ai commencé à jouer au football en le regardant, j'aime sa façon de jouer", déclare-t-il dans des propos relayés par Sporza. "Et aujourd'hui, à mon poste, j'aime beaucoup Raphinha, un très bon joueur, et encore un Brésilien. J'aime leur jeu instinctif".

Jesse Bisiwu, profundidad y desequilibrio para la delantera 🇧🇪 pic.twitter.com/3VkRITpkK7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 1, 2026

Bien sûr, Bisiwu sera aussi amené à cotoyer un certain Lamine Yamal. "On connaît tous ses qualités, c'est un joueur spécial", reconnait Jesse Bisiwu, qui espère bien marcher dans les pas du champion du monde espagnol. "Je suis là pour m'inscrire dans leur lignée. Je donnerai tout pour ça", affirme-t-il. "Mon rôle cette saison est clair : travailler très dur. Je ferai tout ce que l'entraîneur me demande, et si le coach a besoin de moi, je serai prêt".





Car c'était très clair dès le début dans la communication du FC Barcelone comme de l'entourage du joueur : Jesse Bisiwu arrive pour faire partie intégrante de l'équipe A. Du moins durant cette préparation. Reste à voir si le jeune talent belge parviendra à s'y tailler une place et à engranger du temps de jeu.