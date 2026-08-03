Mika Godts bientôt parti pour le PSG ? Son entraîneur s'exprime

Mika Godts semble tout proche de quitter l'Ajax Amsterdam pour le PSG. Mais l'entraîneur du club néerlandais, Michel, espère encore conserver son ailier de 21 ans. Il estime d'ailleurs que ce serait la meilleure chose à faire pour le Belge.

L'Ajax Amsterdam et le PSG sont actuellement en discussions concernant un transfert de Mika Godts. Une offre de 45 millions d'euros aurait été émise par le champion d'Europe en titre, rejetée par le club néerlandais, mais Godts lui-même est déjà tombé d'accord avec Paris après avoir rencontré le directeur sportif du PSG, Luis Campos, au Portugal.

Une situation qui ne plaît naturellement pas à Míchel, l'entraîneur de l'Ajax. En marge du dernier match de préparation de son équipe contre le FC Volendam, l'Espagnol s'est exprimé sur le potentiel départ de Mika Godts, auteur d'une saison 2025-2026 XXL et élément incontournable de son onze de base.

Míchel espère que Mika Godts restera

"Bien sûr que j'aimerais que Mika reste avec nous. C'est un très grand talent. Je connais la situation, mais ma préférence pour lui serait qu'il reste encore une saison ici", déclare l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam dans les colonnes d'Ajax Life.

Godts était absent pour la fin de cette préparation, et l'entourage du joueur a été clair : un départ est dans les tuyaux, et un accord a été trouvé sur un plan personnel.

Lire aussi… Mika Godts ne manquait pas de prétendants : un autre très grand club suivait le Diable Rouge›

L'Ajax devrait cependant rester inflexible durant les négociations avec le PSG, dont les moyens sont bien sûr énormes : un transfert sous les 50 millions d'euros paraît improbable pour le Diable Rouge. "Pour le moment, il est toujours un joueur de l'Ajax", résume Míchel. Mais pour combien de temps ?