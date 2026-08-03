Dix millions ne suffiront pas, mais Bruges insiste pour un nouvel attaquant

Le mercato du Club de Bruges tourne à plein régime, avec l'officialisation de Hang-Beom Lee et celle à venir de Freddie Potts. Mais une nouvelle recrue offensive est également envisagée, même si une offre de 10 millions d'euros a été refusée.

Le FC Bruges a tenté une troisième fois de faire venir Edmund Baidoo au Jan Breydel, mais cette nouvelle offre a également été refusée par le RB Salzbourg. Les Blauw & Zwart ont proposé 10 millions d'euros, mais le club autrichien a encore fermé la porte à un départ.

Selon Sacha Tavolieri, Baidoo reste déterminé à rejoindre Bruges, qui étudie de son côté d'autres pistes, mais garde le dossier du Ghanéen ouvert. Salzbourg n'a aucune raison de se presser. Baidoo est sous contrat jusqu'en juin 2029 et les Autrichiens peuvent donc continuer à demander un prix plus élevé.

🇬🇭 More on our exclusive report from July 21 regarding the talks between Edmund Baidoo and Club Brugge.



🔴⚪️ RB Salzburg rejected a third offer worth a €10M package, but the deal is NOT off yet for Baidoo, still determined to join Blauw & Zwart. Club working on several options… pic.twitter.com/UQc57QoFaR — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 2, 2026

Le joueur met lui‑même la pression

Selon la presse autrichienne, Baidoo ne s'entraîne même plus avec le groupe pour le moment. Il chercherait ainsi à mettre la pression sur son club afin d'obtenir un accord avec le Club de Bruges.

Transfermarkt estime la valeur marchande d'Edmund Baidoo à 8 millions d'euros. L'offre brugeoise est donc supérieure à cette valeur, mais le RB Salzbourg prend aussi en compte son âge (20 ans) et la durée de son contrat.





Edmund Baidoo est arrivé en 2024 en provenance du club norvégien Sogndal, qui l'avait fait venir du Ghana à peine six mois plus tôt. À Salzbourg, il a continué sa progression et a déjà disputé 69 matches. Il y a inscrit treize buts et donné sept assists.

Le Club étudie aussi d'autres pistes

Pour Bruges, le prix demandé par Salzbourg pourrait à un moment ou un autre devenir rédhibitoire. Les Gazelles ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour Andrej Vasovic, Hang-Beom Lee et bientôt Freddie Potts, dont l'arrivée devrait être officialisée cette semaine. Une quatrième offre n'est pas exclue, mais on ignore jusqu'où ira le Club et ce que demandera Salzbourg.