Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

Scott Crabbé, journaliste football
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Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK
Photo: © photonews
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Cette semaine, Anderlecht s'envolera pour Thessalonique pour y défier le PAOK. Les Mauves seront reçus dans une très chaude ambiance. Plongée au coeur de Toumba, le stade local qui s'est souvent transformé en cauchemar pour les visiteurs ces dernières années.

Un bloc de béton fameusement attaqué par les affres du temps au coeur d'un quartier extrêmement peuplé de Thessalonique : bienvenue à Toumba, un stade aussi redouté que redoutable vivant l'une de ses dernières campagnes européennes. L'arène, vieille de plus de 60 ans, sera bientôt remplacé par un stade flambant neuf.

Mais en attendant l'inauguration (les travaux n'ayant pas encore débuté, il n'y a pas de date fixée), les Mauves découvriront une ambiance qui a beaucoup parler d'elle. Piste d'athlétisme abîmée par les envahissements de terrain et les projectiles partis des tribunes, grilles rouillées, parcage visiteur parsemé de barbelés, murs tagués : voilà ce que découvriront les Anderlechtois à leur arrivée.

À Toumba, le ciel peut rapidement vous tomber sur la tête

Une fois l'heure du match arrivée, la vétusté des lieux sera invisibilisée par les maîtres des lieux. Le stade ne comptant 'que' 28 000 places, il se remplit très vite. Et quand les haut-parleurs cracheront Hells Bells, la chanson d'AC/DC, les joueurs sortant du tunnel sauront que le moment est venu de se retrousser les manches.

Ils feront rapidement connaissance avec la Gate 4, le groupe d'Ultras le plus chaud de la région...et plus si affinité. Se sentant longtemps marginalisée dans tous les domaines par rapport à la capitale athénienne, Thessalonique a toujours mis un point d'honneur a faire entendre sa voix un peu plus fort que les autres. Autant dire que ça décoiffe.

"Le PAOK, c'est très particulier", explique dans L’Equipe, l’ancien gardien Charles Itandje, qui a joué deux ans au club. "Tu sens l'adversité en permanence. À l'hôtel avant le match, autour du stade à l'arrivée du car, partout".

L'adversité, Oscar Garcia l'a ressentie d'un peu plus près encore. Avant de passer sur le banc de Louvain, l'entraîneur espagnol a notamment dirigé l'Olympiakos. Le 25 février 2018, il se rend avec son équipe dans l'enfer de Toumba pour un match capital dans la lutte pour le titre. Un match qui ne sera finalement jamais joué.

Alors que Garcia se dirige vers son banc, l'impensable se produit : "J'ai reçu une bobine de tickets de caisse en pleine face. Ma lèvre a explosé. Les gens ont pensé que c’était du papier toilette, mais je vous assure qu’au regard de la blessure que j’ai eue, ce n’en était pas", explique-t-il a So Foot.

Il passera la nuit sous la surveillance d'un neurologue à l'hôpital, s'en sortant finalement avec une sensibilité à l'articulation temporale gauche, des étourdissements, des douleurs au cou et des nausées. L'auteur de ce lancer de bobine a écopé d'un an de prison.

Le Sporting devra suivre l'exemple brugeois

Anderlecht devrait toutefois être épargné par les lancés de projectiles : le PAOK a fait comprendre à ses supporters que des incidents de la sorte étaient bien plus sévèrement sanctionnés encore sur la scène européenne.

L'ambiance ne sera pas moins incandescente pour autant, agrémentée de 'quelques' fumigènes. Les locaux lésinent rarement sur les moyens en la matière, surtout pour les matchs important. Il y a quelques mois, ils avaient d'ailleurs transformé leur stade en brasier en guise d'hommage à sept supporters tragiquement décédés dans un accident de la route alors qu'ils se rendaient à Lyon.

Toumba n'est cependant pas une forteresse imprenable : il y a deux ans, le Club de Bruges s'y était d'ailleurs imposé 0-2. Le doublé de Ferran Jutgla avait refroidi les ardeurs locales et propulsé les Brugeois en demi-finale de Conférence League. Les Mauves leur emboîteront-ils le pas ?

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