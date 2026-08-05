Anderlecht avait pensé à le rapatrier : pour ce jeune talent belge, il est l'heure d'enfin confirmer

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Anderlecht avait pensé à le rapatrier : pour ce jeune talent belge, il est l'heure d'enfin confirmer
Photo: © photonews
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Joseph Nonge a signé au Stade Brestois, en Ligue 1. Un transfert presque inespéré après une saison encourageante en Turquie, à Koçaelispor. Mais pour l'ancien grand espoir de Neerpede, l'heure de percer est venue.

Son nom était souvent accompagné de tous les superlatifs que l'on réserve habituellement aux plus grands talents : Joseph Nonge Boende (21 ans) était vu, à son époque anderlechtoise, comme un véritable crack de Neerpede. Arrivé au club à l'âge de 8 ans, il faisait partie de ces jeunes talents pour lesquels Anderlecht était prêt à faire des efforts et offrir un contrat très tôt.

Mais Nonge avait privilégié, dès ses 16 ans, un départ pour l'Italie et la Juventus, persuadé que c'était la meilleure étape pour son développement. Et les débuts lui donnent raison puisque Massimiliano Allegri tombe amoureux du jeune milieu central belge, de la génération des Duranville, Idumbo, Noubi, Vermant ou encore Mbangula qu'il cotoie à la Juventus.

Des apparitions avec la Juventus, et puis... plus rien

Très en vue avec la Primavera, Joseph Nonge saisit donc sa chance lors d'un stage hivernal en 2023, et est intégré au noyau A. Il va ensuite recevoir l'opportunité de faire ses débuts en Coupe d'Italie, et cumulera quatre apparitions durant la saison 2023-2024. Mais l'été suivant, il ne se fait pas d'illusions quant à ses chances de jouer et opte pour un prêt, direction l'ESTAC Troyes.

Nonge Joseph
© photonews

"Il fallait penser temps de jeu", résumera-t-il dans un entretien accordé, plus tard, à La Tribune de Genève. "Mais cela s'est fait à la dernière minute et ce n'était pas forcément le projet adapté pour moi". Résultat : 6 apparitions en Ligue 2 et un énorme échec. Le prêt suivant se fait donc au Servette Genève.

Joseph Nonge en conflit avec son coach au Servette Genève 

Là, les choses se passeront encore moins bien... mais pas vraiment pour raisons sportives, du moins pas entièrement. Car initialement, Joseph Nonge convainc, livrant quelques belles performances... puis quittant le onze de base. Ce qui le frustre : le Belge prêté par la Juventus partage sur les réseaux le commentaire d'un supporter suisse : "Nonge, c'était un essai gratuit Spotify ? Il sort que des masterclass puis ne joue plus une minute".

Lire aussi… OFFICIEL : un espoir belge passé par la Juventus rejoint un club de Ligue 1

À la suite de ce partage en story Instagram, Joseph Nonge est écarté par son coach, qui déclare dans Blick que le joueur "a fait une erreur" et précise que la story "en fait partie", mais qu'il y a aussi d'autres éléments. Bref : c'est sur le plan comportemental que le problème Nonge se situe au Servette. Il n'aura pas disputé une minute à partir de mars 2025. L'option d'achat de 2,5 millions d'euros, bien sûr, n'est pas levée. 

Anderlecht a envisagé de relancer son ancien talent 

L'été passé, la Juventus se sépare donc définitivement de Joseph Nonge, et parmi ses prétendants, on trouve... le RSC Anderlecht. Le club formateur envisage de relancer son ancien talent, mais Nonge opte pour la Turquie et Koçaelispor. Une destination peu enthousiasmante sur papier mais cette fois, le jeune belge arrive dès la présaison et fait tout ce qu'il faut pour s'imposer.

Nonge Joseph
© photonews

Résultat : très vite, il s'impose et enchaîne les matchs d'un bon voire très bon niveau. Le bilan est assez positif : 25 matchs de championnat, avec un creux en milieu de saison et 14 titularisations au total. Pas encore vraiment là où on attendait Nonge à ses débuts, mais enfin, l'ancienne pépite de la Juve et d'Anderlecht montre pourquoi sa cote était si haute. 

Lui qui avait signé jusqu'en 2029 à Koçaelispor revient donc déjà en France, et cette fois en Ligue 1. Par la grande porte ? Pas forcément, mais l'échec à Troyes semble loin derrière lui. À seulement 21 ans, celui qui n'a jamais quitté les équipes d'âge belges (il était encore en U21 en mars dernier), preuve que ses coachs n'ont jamais perdu de vue son talent, a encore le temps de faire taire les sceptiques. 

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