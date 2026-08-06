"J’ai clairement un avis tranché sur la question" : Vincent Kompany interrogé sur Gianni Infantino et la FIFA

Vincent Kompany a été interrogé en conférence de presse sur Gianni Infantino, actuellement au cœur d’une polémique, et la FIFA. L'ancien Diable Rouge a expliqué avoir un avis très clair sur le sujet, mais a préféré ne pas s’exprimer davantage.

Gianni Infantino reçoit énormément de critiques ces derniers jours. Son projet de vente de parts liées aux activités commerciales de la Coupe du monde a reçu énormément de critiques et il a alors été contraint de l'abandonner à la suite de l'opposition de l'UEFA, de l'AFC et de la Concacaf envers celui-ci.

Ce n'est pas la première fois que Gianni Infantino fait parler de lui pour des décisions et des propositions spécifiques. Mais une chose semble claire : celle-ci est peut-être celle qui a fait déborder le vase.

Vincent Kompany a un avis tranché sur le président de la FIFA Gianni Infantino

Vincent Kompany est très certainement opposé aux idées du président de la FIFA, mais n'a pas voulu s'étaler sur le sujet : "J’ai clairement un avis tranché sur la question. Mais depuis le début de la préparation, ce n’est pas ma priorité. Je n’ai pas le temps de lire les journaux."

"Pour l’instant, cela ne me concerne pas, mais lorsqu’il y a autant de discussions et de débats, cela signifie qu’il se passe quelque chose. Je ne veux pas simplement donner mon opinion. Je souhaite étudier davantage le dossier avant de m’exprimer", a-t-il conclu.



Vincent Kompany préfère ne pas s'étaler sur le sujet, cela ne le concernant pas directement. Beaucoup ont cependant récemment choisi de prendre la parole afin de s'opposer à Gianni Infantino.



La légende portugaise Luis Figo a, par exemple, écrit une lettre ouverte critiquant très fermement l'homme fort de la FIFA. Il semble désormais plus clair que jamais qu’il ne fasse pas l’unanimité à son poste de président, mais reste à voir s’il se maintiendra malgré tout lors des prochaines élections.