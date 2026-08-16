Abid encore très bon, où est passé le vrai Mortensen ? Les notes du Standard après le 3-3 à Malines

Nouveau partage frustrant pour le Standard, rejoint dans les derniers instants de la partie à Malines. Voici les notes attribuées aux joueurs de Vincent Euvrard pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (5)

Sauvé par sa latte en début de seconde période, puis par son montant sur un coup franc, avant de commettre le penalty du 3-3. Il ne peut rien sur les deux premiers buts.

Marlon Fossey (5)

Quatre centres dans les dix premières minutes, dont deux dangereux et un qui trouve Bernard Nguene pour le 0-1. S'est effacé au fur et à mesure du match et ne peut pas laisser passer Koudou si facilement sur le 1-2.

Ibe Hautekiet (6)



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Du bon et du moins bon dans ses interventions, plusieurs s'étant révélées fautives. Pas le plus à blâmer sur les buts, mais pas auteur de sa meilleure prestation non plus.

Ibrahim Karamoko (5)

Pris de vitesse par Mbasi sur la réduction du score de Malines. Aime jouer des duels très haut sur le terrain, mais déséquilibre l'équipe quand il les perd.

Gustav Mortensen (4)

Dépassé trop facilement, d'abord sur le 1-2 puis à de très nombreuses reprises après la pause, où tout le danger est venu de son côté. Où est passé le Mortensen de ses deux premiers mois ?

Rayan Touzghar (6)

Prestation réussie pour sa première titularisation. Une bonne entente avec Fossey, Nguene et Abid. Sorti à l'heure de jeu, émoussé, et remplacé par Ryan Fosso.

Alexis Trouillet (6)

Du déchet par moments, mais aussi de bonnes idées, une envie constante de jouer vers l'avant et une hargne convaincante à la récupération.

Casper Nielsen (7)

Épargné par les blessures, le Danois est un sérieux atout pour le Standard. Deux passes décisives pour Abid, un duo techniquement supérieur à la moyenne.

Bernard Nguene (7)

Contrôle pied gauche, frappe pied droit et du sang-froid dans le rectangle pour ouvrir le score. "C'est sa saison", nous dit-on assez souvent en interne. Il monte effectivement en puissance.

Adnane Abid (8)

Le grand artisan des actions offensives du Standard. Deux buts sur, pratiquement, ses deux seules occasions, mais beaucoup de danger apporté. L'une ou l'autre contre-attaque où il peut aisément mieux faire.

Dennis Ayensa (6)

Passe près d'ouvrir le score sur sa première occasion (8e), pas si loin de tripler la mise sur sa deuxième (43e). Doit mieux faire en toute fin de match pour inscrire le 2-4... sur l'un de ses seuls ballons convenables.

Non-notés (car montés après la 60e) : Henry Lawrence, Daan Dierckx, Ryan Fosso, Tobias Mohr, Timothé Nkada.