Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht

L'attaquant marocain Tawfik Bentayeb devrait être la prochaine recrue d'Anderlecht. Sa venue n'est plus conditionnée qu'à l'obtention d'un permis de travail.

Antoine Sibierski l'a bien connu à l'ESTAC Troyes et va probablement réussir à planter un couteau dans le dos de son ancien employeur. En effet, Tawfik Bentayeb, qui appartenait à l'Union Sportive Touarga, mais qui avait été loué à l'ESTAC Troyes l'an dernier, lors de sa saison en Ligue 2, devrait signer à Anderlecht, où Antoine Sibierski est arrivé au mois de juin.

Retrouvailles avec Antoine Sibierski

Ce n'est pas la première fois que le nom du Marocain de 24 ans est cité du côté de Saint-Guidon. Annoncé par erreur du côté du Standard, il s'était finalement avéré que c'était bien le rival historique bruxellois qui le convoitait.

Les "Mauves" avaient d'ailleurs adressé une première offre de 3 millions d'euros à l'Union Sportive Touarga, alors que l'attaquant est évalué à 8 millions d'euros pour le site spécialisé Transfermarkt.

Selon Sacha Tavolieri, Anderlecht a rajouté un million supplémentaire à son offre initial, ainsi que divers bonus. Le coût total du transfert est donc estimé à un peu plus de 4 millions d'euros, ce qui reste une belle affaire. Reste l'obtention du permis de travail afin de terminer les démarches nécessaires au transfert.

Meilleur buteur de Ligue 2

Lors du dernier exercice, Tawfik Bentayeb il a pris part à 31 matchs toutes compétitions confondues de Troyes, en Ligue 2. Ses 20 buts marqués, ainsi que que ses trois passes décisives délivrés, ont bien pesé dans la balance d'un club qui a décroché sa promotion en Ligue 1. Avec 18 buts, rien qu'en championnat, Bentayeb a surtout fini meilleur réalisateur.



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Lors de l'exercice 2024-25, il avait déjà trouvé 10 fois le chemin des filets pour Rodez, pensionnaire lui aussi de Ligue 2. En Botola Pro Inwi, le championnat marocain, Bentayeb n'a marqué que 14 fois en 48 sorties sous le maillot de l'Union Sportive Touarga.

Une sélection avec le Maroc

Le garçon a d'ailleurs séduit un ancien membre de Neerpede, le sélectionneur du Maroc, Mo Ouahbi. Celui-ci l'a convoqué pour une joute amicale contre le Burundi peu avant la Coupe du monde. Le but et les deux assists de l'attaquant de Troyes n'ont pas suffi pour qu'il s'envole pour les Etats-Unis, mais ce probable transfert à Anderlecht devrait certainement l'aider à l'avenir pour être à nouveau convoqué chez les "Lions de l'Atlas".