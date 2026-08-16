Coupe de Belgique : un sans-faute pour les clubs de D1 FFA au quatrième tour

Les équipes de D1FFA entraient en lice en Coupe de Belgique, à l'occasion du quatrième tour de la compétition. Et c'est un sans-faute pour les cercles de cette division, avec notamment des scores fleuves pour le RWDM, Mons et l'Union Rochefortoise.

Les équipes de D1FFA effectuaient leur joyeuse entrée en Coupe de Belgique, à l'occasion du quatrième tour de la Coupe de Belgique. Et il n'y a finalement pas eu de surprise puisque tous les clubs de cet étage se sont qualifiés. Très facilement pour le RWDM, Rochefort ou Mons. Dans la douleur pour Habay-la-Neuve ou Tubize-Braine.

Deux victoires en 24 heures au Tondreau

Délocalisé de son Sabrina Stadium au stade Tondreau voisin, le FC Flénu n'a pas tremblé dans ce derby contre l'Union Sportive Saint-Ghislain Tertre Hautrage en s'imposant 4-1. Les deux équipes ont connu la joie d'une promotion lors de la saison écoulée. En D1 FFA pour les premiers, en D2 FFA pour les seconds. Les Borains se sont imposés grâce à un doublé de Alex Soares et des réalisations de Tom Scohy et Samir Belasfar.

Ce dimanche, le RAEC Mons a infligé un score de forfait à Schoonbeek-Bilzen, pensionnaire de D3 amateurs flamande. Les buts du matricule 44 sont tombés des pieds de Loris Brogno, Tibère Bridoux, Mayron De Almeida, le revenant Leslie Bamona et un but contre son camp.

Scores de tennis pour le RWDM et Rochefort

Pour la première du RWDM depuis le retour de Thierry Dailly à sa tête, les supporters présents au stade Edmond Machtens ont eu droit à un score de tennis contre Aubel. Un triplé de Belkaouis, un doublé de Tibe Vanhaeren et un but de Tom Moore ont permis aux "Coalisés" de se rassurer après un début d'été passé dans le doute.

Ambitieux sur le front du mercato, l'Union Rochefortoise a déroulé contre le Pays Vert au Parc des Roches. Un 6-0 bien tassé avec un doublé de l'ancien Tubizien Axel Lauwrensens et des réalisations de Bokoto, Gosselain, Massart et Vanhecke.





Les tirs au but pour Habay, une victoire de justesse pour Tubize-Braine

Surprise de la saison écoulée, Habay-La-Neuve a dû attendre les tirs au but pour se qualifier contre La Calamine. Sans son buteur Antoine Mazure, désormais au SL16, les Ardennais ont manqué d'efficacité face aux Germanophones. 0-0 au terme du temps réglementaire avant une victoire 4-2 lors des tirs au but.

Chamboulé lors du mercato estival, Tubize-Braine a assuré l'essentiel sur la pelouse de l'Eendracht Termien, club du Limbourg. Les Brabançons l'ont emporté 0-1 grâce à un but de Younes Ziani. Une rencontre difficile malgré un jeu proposé assez convaincant en dépit d'un effectif restreint. L'ère Xavier Robert commence positivement au stade Leburton.

Un Olympic tout en contrôle

Grâce à des roses plantées par Mouhli et Sylla, l'Olympic Charleroi a facilement pris la mesure du modeste Holger op Kalken, formation de Flandre-Orientale, dans son antre de La Neuville et ses "fameuses 12.000 places" annoncées. Les "Dogues", qui ont mis les moyens cet été pour bien se renforcer, commencent l'ère de Kevin Caprasse sur le banc de la meilleure des manière.

2-0, c'est aussi le score de Meux, qui a pris la mesure du Sparta Petegem. Enfin, Onhaye, promu en D1FFA cette saison, a battu Voorde-Appelterre sur le score de 2-1.