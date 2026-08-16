Olivier Deschacht garde son franc-parler : "Ce sont des supporters de la victoire"

La Gantoise a réussi son début de saison avec deux tours passés en Conférence League pour se hisser en barrage et une victoire contre Malines pour débuter le championnat. Mais cela ne se répercute pas encore sur les affluences de la Planet Group Arena.

Si La Gantoise se défait de Ecossais d'Hibernian, elle sera assurée de vivre le football européen jusqu'en janvier. Ce serait la septième fois sur les dix dernières saisons. Et pourtant, la Planet Group Arena est loin d'afficher complet.

Un problème récurrent, auquel la direction répond à sa manière

Contre Cherkasy, Malines et Göteborg, la moyenne tournait autour des 10 000 spectateurs. Pour rappel, le stade gantois dispose de 20 000 places. Qu'on regarde les tribunes à moitié remplies ou à moitié vides, elles représentent un fameux un manque à gagner pour le club. Et une publicité peu flatteuse pour les Buffalos.

A leur décharge, le jeu de l'équipe était assez décevant en fin de saison dernière, les hommes de Rik De Mil n'avaient d'ailleurs pas gagné le moindre match lors des Playoffs, signant également deux 0-0 contre Cherkasy. Et pourtant, la direction a considérablement augmenté le prix des billets et des abonnements, de quoi encore un peu plus faire monter la colère des supporters.

Une bonne saison pour refaire naître la ferveur populaire ?

Olivier Deschacht n'y va toutefois pas de main morte pour qualifier le public gantois. "Ce sont des supporters de la victoire", lâche-t-il dans Ongefilterd, le podcast où il partage la vedette avec Stijn Stijnen et Radja Nainggolan.



"S'ils sont deuxièmes ou troisièmes et qu'ils jouent contre le Club de Bruges ou Anderlecht, alors le stade sera plein", sourit l'ancien capitaine anderlechtois. La Gantoise devra donc confirmer son bon début de saison, dans les résultats et dans le jeu, pour redonner envie à son public de revenir massivement au stade. Même lors des matchs en semaine contre des adversaires un peu moins sexys sur papier.